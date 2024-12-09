МЮ вел переговоры с Эдвардсом перед назначением Эшуорта

"Манчестер Юнайтед" предлагал должность спортивного директора Майклу Эдвардсу перед тем, как назначить Дэна Эшуорта.

Накануне "Юнайтед" объявил о расставании с Эшуортом по обоюдному согласию сторон. Дэн провел в клубе с "Олд Траффорд" только шесть месяцев, официально приступив к исполнению обязанностей с июля.



По информации ESPN, изначально совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф и его соратники хотели заполучить Эдвардса, который находился без работы после своего ухода из "Ливерпуля" летом 2022.



Однако в ходе переговоров Эдвардс отверг "Юнайтед", как и несколько других предложений, чтобы в марте вернуться к работе с "Ливерпулем", став президентом по футболу компании Fenway Sports Group, владеющей мерсисайдским клубом.



С тех пор Эдвардс помог "Ливерпулю" найти нового спортивного директора, которым стал Ричард Хьюз, и определиться с преемником для Юргена Клоппа — эта роль досталась приглашенному из "Фейеноорда" Арне Слоту, под руководством которого "красные" сейчас лидируют в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.