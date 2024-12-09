"Ливерпуль" сделал предложение Салаху о новом контракте

"Ливерпуль" сделал свое стартовое предложение для нападающего Мохамеда Салаха о новом контракте.

В минувший уикенд таблоид Daily Mirror опубликовал материал о том, что Салах согласовал новый двухлетний контракт с "Ливерпулем", однако данная информация не была подтверждена другими изданиями.



По информации The Athletic, "Ливерпуль" лишь выдвинул свое стартовое предложение Салаху, но это не означает, что договоренность достигнута или близка.



Тем не менее, внутри "Ливерпуля" крепнет ощущение, что клубу удастся договориться о продлении сотрудничества как с Салахом, так и с капитаном Виргилом Ван Дейком, чей действующий контракт также истекает в конце сезона.



В аналогичной контрактной ситуации находится и защитник Трент Александер-Арнольд. Теперь "Ливерпуль" сделал предложения всем троим, но лишь насчет Салаха и Ван Дейка у клуба есть некоторая уверенность.



Салах находится в великолепной форме в этом сезоне, забив 15 голов и отдав 12 результативных передач в этом сезоне с учетом всех соревнований. Всего 32-летний египтянин отличился 226 раз в 370 матчах за "Ливерпуль" после своего перехода из "Ромы" в 2017 году.