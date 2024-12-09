Майк Фелан назначен ассистентом Руни в "Плимуте"
Бывший ассистент главного тренера "Манчестер Юнайтед" Майк Фелан стал правой рукой Уэйна Руни в "Плимуте".
"Плимут" выиграл только два из 10 последних матчей Чемпионшипа и сейчас занимает третье с конца место во втором английском дивизионе.
В надеже избежать увольнения Руни, лучший бомбардир "Юнайтед" всех времен, обратился к опытному Фелану, который ассистировал на "Олд Траффорд" еще самому сэру Алексу Фергюсону.
Вообще, Фелан провел два периода в "Юнайтед" общим сроком в девять лет, включая пять, когда Руни играл за "красных дьяволов". В 2022 году Майк покинул "Олд Траффорд" и до сих пор находился без работы.
09.12.2024 07:00
Просмотров: 148
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: