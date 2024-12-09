Постекоглу не согласен с двумя пенальти в ворота "Тоттенхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу не согласился с двумя пенальти, которые были назначены в ворота его команды против "Челси".

"Камбэк" "Челси" в воскресном дерби против "Тоттенхэма" стал возможен благодаря двум реализованным Коулом Палмером пенальти — 3:4.



Постекоглу считает, что система VAR должна была вмешаться и изменить решения рефери Энтони Тэйлора, когда тот указывал на 11-метровую отметку.



"Думаю, пара решений были определенно против нас сегодня. Такое впечатление, что никто это не контролирует, потому что каждый боится исправить решение кого-либо другого".



"Рефери боятся принимать решения, когда они ошибаются, VAR не вмешивается, и я могу это понять, потому что вы не хотите прерывать игру. Остается лишь смириться с этим".



"Мы чрезвычайно упорно трудились, но мы подарили два необязательных пенальти классной команде, чем очень усложнили себе жизнь", — цитирует Постекоглу The Independent.