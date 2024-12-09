Постекоглу не согласен с двумя пенальти в ворота "Тоттенхэма"

Анге Постекоглу Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу не согласился с двумя пенальти, которые были назначены в ворота его команды против "Челси".

"Камбэк" "Челси" в воскресном дерби против "Тоттенхэма" стал возможен благодаря двум реализованным Коулом Палмером пенальти — 3:4.

Постекоглу считает, что система VAR должна была вмешаться и изменить решения рефери Энтони Тэйлора, когда тот указывал на 11-метровую отметку.

"Думаю, пара решений были определенно против нас сегодня. Такое впечатление, что никто это не контролирует, потому что каждый боится исправить решение кого-либо другого".

"Рефери боятся принимать решения, когда они ошибаются, VAR не вмешивается, и я могу это понять, потому что вы не хотите прерывать игру. Остается лишь смириться с этим".

"Мы чрезвычайно упорно трудились, но мы подарили два необязательных пенальти классной команде, чем очень усложнили себе жизнь", — цитирует Постекоглу The Independent.


Метки Постекоглу, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.12.2024 00:05

Количество просмотров Просмотров: 363

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. skydreams 09.12.2024 00:06 # skydreams
    чот он погнал, пенали 100%, к чему там доколебаться можно то?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: