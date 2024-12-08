Мареска: "Арсенал", "Сити" и "Ливерпуль" не поскальзываются, как Кукурелья"

Энцо Мареска Наставник "Челси" Энцо Мареска отказался признать свою команду претендентом на победу в Премьер-Лиге даже после победы 3:4 над "Тоттенхэмом".

Пропустив два быстрых гола после потерь Марка Кукурельи, "Челси" нашел в себе силы одержать победу 3:4 в дерби против "Тоттенхэма". Этот результат вывел "синих" на чистое второе место.

Однако Мареска продолжает твердить, что "Челси" не готов включиться в чемпионскую гонку и должен сосредоточиться на улучшении своей игры.

"Наверное, "Арсенал", "Сити" и "Ливерпуль" не поскальзываются, как поскользнулся Кукурелья".

"Мы не готовы быть серьезным претендентом, мы далеко от этих команд, но мы сосредоточены на том, чтобы стараться улучшать свою команду день за днем".

"План или идея в том, чтобы не позволить этим игрокам замедлиться. Им нельзя сбавлять обороты, потому что они знают, что за спиной своего шанса ждет другой игрок", — цитирует Мареска talkSPORT.


Метки Мареска, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.12.2024 23:00

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  1. skychnie-oboi 08.12.2024 23:11 # skychnie-oboi
    Ага а Келлехер - просто отдал на блюдечке 2 очка, так ничего.

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  2. bembo 08.12.2024 23:10 # bembo
    мареска забыл походу про слиппи джи)
    это было мемнее в разы)

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