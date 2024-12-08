Мареска: "Арсенал", "Сити" и "Ливерпуль" не поскальзываются, как Кукурелья"

Наставник "Челси" Энцо Мареска отказался признать свою команду претендентом на победу в Премьер-Лиге даже после победы 3:4 над "Тоттенхэмом".

Пропустив два быстрых гола после потерь Марка Кукурельи, "Челси" нашел в себе силы одержать победу 3:4 в дерби против "Тоттенхэма". Этот результат вывел "синих" на чистое второе место.



Однако Мареска продолжает твердить, что "Челси" не готов включиться в чемпионскую гонку и должен сосредоточиться на улучшении своей игры.



"Наверное, "Арсенал", "Сити" и "Ливерпуль" не поскальзываются, как поскользнулся Кукурелья".



"Мы не готовы быть серьезным претендентом, мы далеко от этих команд, но мы сосредоточены на том, чтобы стараться улучшать свою команду день за днем".



"План или идея в том, чтобы не позволить этим игрокам замедлиться. Им нельзя сбавлять обороты, потому что они знают, что за спиной своего шанса ждет другой игрок", — цитирует Мареска talkSPORT.