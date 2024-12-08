Артета: "Мы не можем оплакивать ничью с "Фулхэмом"

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его команда не может позволить себе оплакивать потерю двух очков против "Фулхэма".

В воскресенье "Арсенал" сыграл с "Фулхэмом" только вничью 1:1. Забитый Букайо Сака гол в самой концовке был отменен из-за офсайда, в результате чего "канониры" недосчитались двух очков.

Артета опечален результатом и считает, что своей игрой "Арсенал" заслуживал победу. Однако Микель хочет как можно скорее оставить эту неудачу.

"Я глубоко расстроен тем, что мы не выиграли, потому что мы заслуживали победу от начала и до конца".

"Мы сделали почти все, что нужно было сделать для победы, и если бы не какие-то миллиметры, мы бы сидели здесь с тремя очками после действительно сильной и доминирующей игры против действительно хорошей команды".

"Ты не можешь оплакивать это. В этом и заключается красота этой лиги".

"Мы не можем жалеть себя. Мы должны взять себя в руки, продолжать улучшать свою игру и искать, в чем мы можем прибавить, чтобы соперник имел ноль моментов выиграть матч. В этом наша цель", — цитирует Артету The Independent.


Метки Арсенал, Артета, Премьер-Лига, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 08.12.2024 22:00

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  1. chelsiukpro 08.12.2024 23:12 # chelsiukpro
    Незнаю смотрел первый тайм и некуя там небыло доминаций Анониров! Второй тайм невидел....

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  2. ccchelsea 08.12.2024 22:51 # ccchelsea
    Как не почитаю его вьюхи, так он всё время рассказывает, что аснл заслуживал победы. Ну комон, никакой победы аснл сегодня не заслужил, это и дураку понятно.

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  3. electric 08.12.2024 22:01 # electric
    научился только мультики тратить у пепки, а выхлоп нулевой!

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