Артета: "Мы не можем оплакивать ничью с "Фулхэмом"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его команда не может позволить себе оплакивать потерю двух очков против "Фулхэма".
В воскресенье "Арсенал" сыграл с "Фулхэмом" только вничью 1:1. Забитый Букайо Сака гол в самой концовке был отменен из-за офсайда, в результате чего "канониры" недосчитались двух очков.
Артета опечален результатом и считает, что своей игрой "Арсенал" заслуживал победу. Однако Микель хочет как можно скорее оставить эту неудачу.
"Я глубоко расстроен тем, что мы не выиграли, потому что мы заслуживали победу от начала и до конца".
"Мы сделали почти все, что нужно было сделать для победы, и если бы не какие-то миллиметры, мы бы сидели здесь с тремя очками после действительно сильной и доминирующей игры против действительно хорошей команды".
"Ты не можешь оплакивать это. В этом и заключается красота этой лиги".
"Мы не можем жалеть себя. Мы должны взять себя в руки, продолжать улучшать свою игру и искать, в чем мы можем прибавить, чтобы соперник имел ноль моментов выиграть матч. В этом наша цель", — цитирует Артету The Independent.
08.12.2024 22:00
Просмотров: 559
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Незнаю смотрел первый тайм и некуя там небыло доминаций Анониров! Второй тайм невидел....
(ответить)
Как не почитаю его вьюхи, так он всё время рассказывает, что аснл заслуживал победы. Ну комон, никакой победы аснл сегодня не заслужил, это и дураку понятно.
(ответить)
научился только мультики тратить у пепки, а выхлоп нулевой!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий