"Челси" одержал волевую победу над "Тоттенхэмом"

Отыграв дефицит в два гола, "Челси" одержал победу 3:4 над "Тоттенхэмом" и вышел на чистое второе место в Премьер-Лиге.

По сравнению с поражением 1:0 от "Борнмута" в стартовый состав "шпор" вернулись выздоровевшие защитники Кристиан Ромеро и Микки Ван де Вен, а также капитан Сон Хен Мин, заменив Бена Дэвиса, Раду Дрэгушина и Джеймса Мэддисона.



А вот наставник "синих" Энцо Мареска позволил себе сделать сразу семь перестановок относительно победы 1:5 над "Саутгемптоном". Вернулись в старт Роберт Санчес, Бенуа Бадиашиле, Леви Колуилл, Ромео Лавиа, Педро Нето и Николас Джексон.



Счет в дерби был открыт уже на пятой минуте, когда Бреннан Джонсон забрал мяч у поскользнувшегося Марка Кукурельи, промчался по правому флангу и прострелил к ближней штанге на подключение Доминика Соланке — 1:0.



Не успев прийти в себя, "Челси" пропустил второй гол. Кукурелья снова поскользнулся, в результате чего Деян Кулусевски завладел мячом, сместился к границе штрафной и нанес бильярдный удар в притирку со штангой — 2:0.



На 18-й минуте "синим" удалось отыграть один гол. Джейдон Санчо продвинулся параллельно линии штрафной, а затем пробил в дальний нижний угол ворот — 2:1.



В дальнейшем шла обоюдоострая игра. Особенно хороший момент на 35-й минуте имел Пап Матар Сарр, пробив головой в перекладину после подачи углового.



Второй тайм "Челси" начал гораздо лучше, и на 59-й минуте Ив Биссума в безрассудном подкате сбил в своей штрафной Кайседо, и Коул Палмер четко реализовал пенальти — 2:2.



На 68-й минуте оборона "синих" внезапно провалилась. В результате Сон вошел в штрафную с левого фланга и пробил — немного мимо.



Впечатление, что "Тоттенхэм" восстанавливает свою игру, оказалось обманчивым. На 74-й минуте Палмер смело вошел в чужую штрафную с правого фланга и пробил, а срикошетивший мяч отскочил к Энцо Фернандесу, который нанес касание из пределов площадки —2:3.



"Шпоры" приуныли — настолько, что на 83-й минуте получили второй пенальти в свои ворота после глупейшего фола Сарра на Палмере. Сам же пострадавший исполнил 11-метровый с помощью "паненки" — 2:4.



Уже на исходе компенсированного времени Сон подсластил пилюлю для своей команды, пробив после передачи Мэддисона назад от лицевой линии — 3:4.



Два пропущенных гола в самом начале не смутили "Челси", который отыгрался и в итоге отпраздновал достаточно уверенную победу. "Тоттенхэму" же отчаянно не хватает стабильности.



"Тоттенхэм" — "Челси". Отчет о матче