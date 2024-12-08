"Челси" одержал волевую победу над "Тоттенхэмом"
Отыграв дефицит в два гола, "Челси" одержал победу 3:4 над "Тоттенхэмом" и вышел на чистое второе место в Премьер-Лиге.
По сравнению с поражением 1:0 от "Борнмута" в стартовый состав "шпор" вернулись выздоровевшие защитники Кристиан Ромеро и Микки Ван де Вен, а также капитан Сон Хен Мин, заменив Бена Дэвиса, Раду Дрэгушина и Джеймса Мэддисона.
А вот наставник "синих" Энцо Мареска позволил себе сделать сразу семь перестановок относительно победы 1:5 над "Саутгемптоном". Вернулись в старт Роберт Санчес, Бенуа Бадиашиле, Леви Колуилл, Ромео Лавиа, Педро Нето и Николас Джексон.
Счет в дерби был открыт уже на пятой минуте, когда Бреннан Джонсон забрал мяч у поскользнувшегося Марка Кукурельи, промчался по правому флангу и прострелил к ближней штанге на подключение Доминика Соланке — 1:0.
Не успев прийти в себя, "Челси" пропустил второй гол. Кукурелья снова поскользнулся, в результате чего Деян Кулусевски завладел мячом, сместился к границе штрафной и нанес бильярдный удар в притирку со штангой — 2:0.
На 18-й минуте "синим" удалось отыграть один гол. Джейдон Санчо продвинулся параллельно линии штрафной, а затем пробил в дальний нижний угол ворот — 2:1.
В дальнейшем шла обоюдоострая игра. Особенно хороший момент на 35-й минуте имел Пап Матар Сарр, пробив головой в перекладину после подачи углового.
Второй тайм "Челси" начал гораздо лучше, и на 59-й минуте Ив Биссума в безрассудном подкате сбил в своей штрафной Кайседо, и Коул Палмер четко реализовал пенальти — 2:2.
На 68-й минуте оборона "синих" внезапно провалилась. В результате Сон вошел в штрафную с левого фланга и пробил — немного мимо.
Впечатление, что "Тоттенхэм" восстанавливает свою игру, оказалось обманчивым. На 74-й минуте Палмер смело вошел в чужую штрафную с правого фланга и пробил, а срикошетивший мяч отскочил к Энцо Фернандесу, который нанес касание из пределов площадки —2:3.
"Шпоры" приуныли — настолько, что на 83-й минуте получили второй пенальти в свои ворота после глупейшего фола Сарра на Палмере. Сам же пострадавший исполнил 11-метровый с помощью "паненки" — 2:4.
Уже на исходе компенсированного времени Сон подсластил пилюлю для своей команды, пробив после передачи Мэддисона назад от лицевой линии — 3:4.
Два пропущенных гола в самом начале не смутили "Челси", который отыгрался и в итоге отпраздновал достаточно уверенную победу. "Тоттенхэму" же отчаянно не хватает стабильности.
"Тоттенхэм" — "Челси". Отчет о матче
08.12.2024 21:30
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Последние комментарии:
Арсенал - претендент на титул, «в этом сезоне точно», тренер уже несколько лет, покупаются игроки под него - 3е место +14 голов разница
Челси - тренер с чемпионшипа, только пришел, команда сброд непонятных детей- ноунеймов - 2ое место +17 разница
(ответить)
что по вагифу, куры?
(ответить)
А вы знали что в топ-15 бомбардиров АПЛ нет ни одного игрока никчёмного гейклуба аснл?!
(ответить)
02.12.2024 08:01 #
ygyrbendar
Че там по жопонюхам арсенала?
Источник: http://fapl.ru/posts/111554/
(ответить)
08.12.2024 19:41 #
bembo
Я вырубаю нахуй.
Источник: http://fapl.ru/posts/111686/?c=1
Если хохол открывает рот - значит он пиздит
(ответить)
Кайседо сча тупо лучший игрок АПЛ, просто Отец! Но бля сколько же ошибок. Бадиашиль это пиздаааааа, ошибка на ошибке, все пасы мимо, зоны теряет, борьбу проигрывает, говно полнейшее. Лучше бы Дисаси или Тосин выходили, Мареске надо пересмотреть матч и сделать выводы. Джексон тоже габелла этот матч, наверное худший матч от него за Челси, как будто специально одни потери. Колвилл старался, но не хватает пока ему класса. В итоге имеем невъебенных топов в лице Палмера и Кайседо, и ниже среднего игроков, типо Бадиашиля. Санчес много напривозил и Нету не понравился.
Но несмотря на это, Ттх в защите это полный атас, тупо каждая атака Челси была потенциально опасной. Челси явно не лучший матч провёл, Мареске надо очень многим пизды дать, но победили очень уверенно.
Так что празднуем, братья-пенсики!!! С победой!
(ответить)
ЕНЦО хуй пойми каким образом после расставания с женой просто стал бистом ебучим.
Что в атаке импактит, что в борьбе стал мячи выгрызать...имба кароч
(ответить)
следующий ахахаххаха
08.12.2024 16:46 #
quavo
Пидарастер готовь очелло, сегодня петушки будут тебя попускать персонально. Зарезервировано!
Источник: http://fapl.ru/posts/111674/?c=1
08.12.2024 18:34 #
zaeba1l
Петухи должны победить сегодня.
Источник: http://fapl.ru/posts/111674/?c=1
(ответить)
чиназес! Идём к законному месту в ЛЧ и ссым на гейгуннеров сверху жёлтенькой.
(ответить)
Конте был прав насчет Тоттенхэма.
(ответить)
4 очка до подзалупла, ещё очный матч с учётом, что ипали их на инфилде законный трон все ближе
(ответить)
а теперь ловите далбаебов ахахахах
07.12.2024 20:13 # удалить
dexter
Завтра петухи попустят пинсов 3-2, а Арсенал скатает ничейку с Фулхэмом, аминь!
Источник: http://fapl.ru/posts/111667/?c=1#c7996491
Источник: http://fapl.ru/posts/111686/?c=1
Источник: http://fapl.ru/posts/111674/?c=1
(ответить)
Надеюсь калониры в рот вые6анные увидели что такое характер, стержень команды, желание биться до последней секунды.
А не то что их никчёмный аснл, которые надеются чисто на стандарты потому что больше не могут ниxyя.
З.ы. Лондон - синий!
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Как дела у Арсенала 😀😀😀
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2 дырявых середняка устроили перестрелку на потеху зрителям
(ответить)
На классе и на характере. Вернулся тот самый Челси, который всех ебал
(ответить)
как же портовые карликовые подзалуплы ссутся...ахаахах это п13дец)))) ссутся "середняка нигерского"
ахахахахах то ли еще будет, ХУЕСОССЫ
(ответить)
Подзалупали, как дела? Что с вашими ёблами в 4к?
(ответить)
Отличный матч, очень понравился!
(ответить)
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