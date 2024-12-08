Мерсон: "Мартинелли совершил преступление"

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон раскритиковал нападающего "канониров" Габриэля Мартинелли за попадание в офсайд в концовке матча против "Фулхэма".

В воскресенье "Арсенал" был вынужден довольствоваться ничьей 1:1 на поле "Фулхэма". В концовке Букайо Сака удалось поразить ворота "дачников", однако система VAR прервала радость "канониров", потому что ассистировавший англичанину Мартинелли угодил в офсайд.



По мнению Мерсона, Мартинелли грубо ошибся, заняв неправильную позицию в момент приема мяча.



"По футбольным меркам Мартинелли совершил преступление. Говоря футбольным языком, я не могу объяснить, как он угодил там в офсайд".



"Ты смотришь вдоль линии, у тебя есть взрывная скорость, поэтому он не тот, кому нужно пытаться выкроить метр и играть на самой грани".



"Он тот, кто может дать сопернику метр или два форы. Я удивлюсь, если тренер не отчитает его в раздевалке. Он сам все понимает, это видно по его лицу. Ты просто не можешь оказаться в офсайде в такой ситуации", — сообщил Мерсон в эфире Sky Sports.