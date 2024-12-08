Антонио перенес операцию на сломанной ноге

"Вест Хэм" объявил, что нападающий Мичейл Антонио перенес операцию после полученного в автомобильной аварии перелома ноги.

Напомним, накануне Антонио разбил свой Ferrari в пригороде Лондона. Прямо с места происшествия Мичейла на вертолете доставили в госпиталь.



Сегодня "Вест Хэм" поделился новостями относительно состояния здоровья 34-летнего игрока сборной Ямайки.



Как следует из опубликованного "молотобойцами" заявления, Антонио перенес операцию после "перелома нижней конечности". Ближайшие дни Мичейл продолжит находится под тщательным медицинским наблюдением.



"Каждый в клубе желает Мичейлу скорейшего восстановления и хочет выразить свою искреннюю благодарность футбольной семье за ошеломительную поддержку, оказанную после вчерашних новостей", — гласит заявление лондонцев.