Антонио перенес операцию на сломанной ноге
"Вест Хэм" объявил, что нападающий Мичейл Антонио перенес операцию после полученного в автомобильной аварии перелома ноги.
Напомним, накануне Антонио разбил свой Ferrari в пригороде Лондона. Прямо с места происшествия Мичейла на вертолете доставили в госпиталь.
Сегодня "Вест Хэм" поделился новостями относительно состояния здоровья 34-летнего игрока сборной Ямайки.
Как следует из опубликованного "молотобойцами" заявления, Антонио перенес операцию после "перелома нижней конечности". Ближайшие дни Мичейл продолжит находится под тщательным медицинским наблюдением.
"Каждый в клубе желает Мичейлу скорейшего восстановления и хочет выразить свою искреннюю благодарность футбольной семье за ошеломительную поддержку, оказанную после вчерашних новостей", — гласит заявление лондонцев.
08.12.2024 20:00
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