Антонио перенес операцию на сломанной ноге

Мичейл Антонио "Вест Хэм" объявил, что нападающий Мичейл Антонио перенес операцию после полученного в автомобильной аварии перелома ноги.

Напомним, накануне Антонио разбил свой Ferrari в пригороде Лондона. Прямо с места происшествия Мичейла на вертолете доставили в госпиталь.

Сегодня "Вест Хэм" поделился новостями относительно состояния здоровья 34-летнего игрока сборной Ямайки.

Как следует из опубликованного "молотобойцами" заявления, Антонио перенес операцию после "перелома нижней конечности". Ближайшие дни Мичейл продолжит находится под тщательным медицинским наблюдением.

"Каждый в клубе желает Мичейлу скорейшего восстановления и хочет выразить свою искреннюю благодарность футбольной семье за ошеломительную поддержку, оказанную после вчерашних новостей", — гласит заявление лондонцев.


Метки Антонио, Вест Хэм, происшествия, травмы

Автор mihajlo   

Дата 08.12.2024 20:00

Количество просмотров Просмотров: 655



Поиск: