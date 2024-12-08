"Арсенал" поделил очки с "Фулхэмом"

Очередного гола после розыгрыша углового "Арсеналу" хватило только для ничейного результата в гостях у "Фулхэма" — 1:1.

В стартовом составе "дачников" произошло четыре перестановки. Этими новыми лицами оказались Кенни Тете, Саша Лукич, Адама Траоре и Рауль Хименес, заменив Тимоти Кастаня, Харри Уилсона, Риса Нелсона и Родриго Муниса.



В старт "канониров" вернулись Жоржиньо и Леандро Троссард, заменив Александра Зинченко и Габриэля Мартинелли. Томас Партей опустился в линию обороны.



"Арсенал" начал матч с атак, сразу же принявшись практиковаться в исполнении угловых. А вот "Фулхэм" затаился до 11-й минуты, разразившись голом. После передачи Тете со своей половины поля Хименес на скорости ворвался в штрафную по правому краю и пробил низом в дальний угол — 1:0.



Пропустив, гости продолжили атаковать, но до перерыва создали лишь два момента. В первом случае Деклан Райс промахнулся, а во втором удар Букайо Сака с острого угла был отражен голкипером. В целом хозяева уверенно и дисциплинированно выдерживали оказываемое соперником давление.



Отдохнув в перерыве, на 52-й минуте "Арсенал" сравнял счет — конечно, благодаря угловому. Райс подал стандарт, Кай Хаверц из района дальней штанги стандарт скинул мяч на Вильяма Салиба, и тот с близкого расстояния поразил ворота — 1:1.



"Канониры" воодушевились и принялись большими силами искать победный гол, основательно прижав "дачников".



"Фулхэм" был вынужден полностью сосредоточиться на обороне, и лишь на 71-й минуте появившийся на замену Андреас Перейра мог результативно завершить контратаку своей команды, но пробил в штангу.



Н 88-й минуте Сака головой на дальней штанге замкнул подачу вышедшего на замену Мартинелли, однако радость гостей была прервана вердиктом VAR — офсайд. Это был последний заметный эпизод в матче.



Голы с игры по-прежнему даются "Арсеналу" с огромным трудом. "Канониры" забили благодаря стандартному положению, но этого хватило лишь для ничейного результата.



"Фулхэм" — "Арсенал". Отчет о матче