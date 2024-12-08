"Арсенал" поделил очки с "Фулхэмом"
Очередного гола после розыгрыша углового "Арсеналу" хватило только для ничейного результата в гостях у "Фулхэма" — 1:1.
В стартовом составе "дачников" произошло четыре перестановки. Этими новыми лицами оказались Кенни Тете, Саша Лукич, Адама Траоре и Рауль Хименес, заменив Тимоти Кастаня, Харри Уилсона, Риса Нелсона и Родриго Муниса.
В старт "канониров" вернулись Жоржиньо и Леандро Троссард, заменив Александра Зинченко и Габриэля Мартинелли. Томас Партей опустился в линию обороны.
"Арсенал" начал матч с атак, сразу же принявшись практиковаться в исполнении угловых. А вот "Фулхэм" затаился до 11-й минуты, разразившись голом. После передачи Тете со своей половины поля Хименес на скорости ворвался в штрафную по правому краю и пробил низом в дальний угол — 1:0.
Пропустив, гости продолжили атаковать, но до перерыва создали лишь два момента. В первом случае Деклан Райс промахнулся, а во втором удар Букайо Сака с острого угла был отражен голкипером. В целом хозяева уверенно и дисциплинированно выдерживали оказываемое соперником давление.
Отдохнув в перерыве, на 52-й минуте "Арсенал" сравнял счет — конечно, благодаря угловому. Райс подал стандарт, Кай Хаверц из района дальней штанги стандарт скинул мяч на Вильяма Салиба, и тот с близкого расстояния поразил ворота — 1:1.
"Канониры" воодушевились и принялись большими силами искать победный гол, основательно прижав "дачников".
"Фулхэм" был вынужден полностью сосредоточиться на обороне, и лишь на 71-й минуте появившийся на замену Андреас Перейра мог результативно завершить контратаку своей команды, но пробил в штангу.
Н 88-й минуте Сака головой на дальней штанге замкнул подачу вышедшего на замену Мартинелли, однако радость гостей была прервана вердиктом VAR — офсайд. Это был последний заметный эпизод в матче.
Голы с игры по-прежнему даются "Арсеналу" с огромным трудом. "Канониры" забили благодаря стандартному положению, но этого хватило лишь для ничейного результата.
"Фулхэм" — "Арсенал". Отчет о матче
08.12.2024 19:00
Просмотров: 1854
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Охуенная история.
Ходил я как-то в спорт-бар где показывали футбол. АПЛ.
Ну разумеется, что надо занять удобный диванчик и друганам место занять.
Друзья приходили, смотрели матчи. Нет, никто из них за Ливерпуль как я не болел.. Это все были фанаты Челси.. Болельщиками у меня язык не повернется их назвать.. Они сегодня делают вид, что никогда футболом не интересовались..
(ответить)
Куку Джеррарда исполнил
(ответить)
артурио, кукурелья > шоу > чмоласия?
(ответить)
вперед щеленси надо в лигу Европы попасть в этом году
А то два года в лиги конференций болтаться зашквар..
(ответить)
ждем черкаша от челси и тур будет конфетно-букетный
(ответить)
Бадьяшиль канешно даунище...йо6нешься
(ответить)
Палмер))) ну это же не пенальти ухаххахаххахахахахха
(ответить)
Палмер???
(ответить)
Эй, охранник!
(ответить)
Санчо топарь. Тен Хаг такого игрочилу чуть не угробил
(ответить)
Санчоооогоол
(ответить)
ливерпуль лучшая команда безотносительно
(ответить)
Я написал, что Челси посыпался и они тут же забили. Ещё более ожидаемо
(ответить)
Гол красавец!
(ответить)
Санчо
(ответить)
Болельщики Челси.. Особенно молодые.. К вам обращаюсь.
Вы завязывайте болеть.. Ну нет правды в деньгах, нет правды в обмане.
Правда она в силе.. Силе духа. Ливерпуль это и сила и дух.
А главное - Ты никогда не будешь один! YNWA!
(ответить)
Пенсы, вы это, прибавляйте, хоть ничейку постарайтесь зацепить. Негоже чтобы Арсенал был жопонюхами вместо вас, вы ведь уже как родные, на вас и посрать
приятно
(ответить)
Сука, опять мой прогноз по пизде идёт. Я так верил в Челси(
(ответить)
Шпоры за 10 минут первого тайма выбрали весь лимит прухи на сезон
(ответить)
http://fapl.ru/posts/111615/
Мареска:
Членси вернулся
Ухахахахахахахахаххах
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий