"Арсенал" поделил очки с "Фулхэмом"

Вильям Салиба Очередного гола после розыгрыша углового "Арсеналу" хватило только для ничейного результата в гостях у "Фулхэма" — 1:1.

В стартовом составе "дачников" произошло четыре перестановки. Этими новыми лицами оказались Кенни Тете, Саша Лукич, Адама Траоре и Рауль Хименес, заменив Тимоти Кастаня, Харри Уилсона, Риса Нелсона и Родриго Муниса.

В старт "канониров" вернулись Жоржиньо и Леандро Троссард, заменив Александра Зинченко и Габриэля Мартинелли. Томас Партей опустился в линию обороны.

"Арсенал" начал матч с атак, сразу же принявшись практиковаться в исполнении угловых. А вот "Фулхэм" затаился до 11-й минуты, разразившись голом. После передачи Тете со своей половины поля Хименес на скорости ворвался в штрафную по правому краю и пробил низом в дальний угол — 1:0.

Пропустив, гости продолжили атаковать, но до перерыва создали лишь два момента. В первом случае Деклан Райс промахнулся, а во втором удар Букайо Сака с острого угла был отражен голкипером. В целом хозяева уверенно и дисциплинированно выдерживали оказываемое соперником давление.

Отдохнув в перерыве, на 52-й минуте "Арсенал" сравнял счет — конечно, благодаря угловому. Райс подал стандарт, Кай Хаверц из района дальней штанги стандарт скинул мяч на Вильяма Салиба, и тот с близкого расстояния поразил ворота — 1:1.

"Канониры" воодушевились и принялись большими силами искать победный гол, основательно прижав "дачников".

"Фулхэм" был вынужден полностью сосредоточиться на обороне, и лишь на 71-й минуте появившийся на замену Андреас Перейра мог результативно завершить контратаку своей команды, но пробил в штангу.

Н 88-й минуте Сака головой на дальней штанге замкнул подачу вышедшего на замену Мартинелли, однако радость гостей была прервана вердиктом VAR — офсайд. Это был последний заметный эпизод в матче.

Голы с игры по-прежнему даются "Арсеналу" с огромным трудом. "Канониры" забили благодаря стандартному положению, но этого хватило лишь для ничейного результата.

"Фулхэм" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 08.12.2024 19:00

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Последние комментарии:




  1. zaeba1l 08.12.2024 20:02 # zaeba1l
    Охуенная история.
    Ходил я как-то в спорт-бар где показывали футбол. АПЛ.
    Ну разумеется, что надо занять удобный диванчик и друганам место занять.
    Друзья приходили, смотрели матчи. Нет, никто из них за Ливерпуль как я не болел.. Это все были фанаты Челси.. Болельщиками у меня язык не повернется их назвать.. Они сегодня делают вид, что никогда футболом не интересовались..

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  2. division 08.12.2024 20:00 # division
    Куку Джеррарда исполнил

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  3. narcot 08.12.2024 20:00 # narcot
    артурио, кукурелья > шоу > чмоласия?

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  4. felix-the-cat 08.12.2024 19:59 # felix-the-cat
    вперед щеленси надо в лигу Европы попасть в этом году

    А то два года в лиги конференций болтаться зашквар..

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  5. b84 08.12.2024 19:59 # b84
    ждем черкаша от челси и тур будет конфетно-букетный

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  6. bembo 08.12.2024 19:54 # bembo
    Бадьяшиль канешно даунище...йо6нешься

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  7. felix-the-cat 08.12.2024 19:52 # felix-the-cat
    Палмер))) ну это же не пенальти ухаххахаххахахахахха

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  8. bembo 08.12.2024 19:51 # bembo
    Палмер???

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  9. pyatorochka 08.12.2024 19:50 # pyatorochka
    Эй, охранник!

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  10. division 08.12.2024 19:50 # division
    Санчо топарь. Тен Хаг такого игрочилу чуть не угробил

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  11. meshuggah 08.12.2024 19:48 # meshuggah
    Санчоооогоол

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  12. rumiplo 08.12.2024 19:48 # rumiplo
    ливерпуль лучшая команда безотносительно

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  13. kellborn 08.12.2024 19:48 # kellborn
    Я написал, что Челси посыпался и они тут же забили. Ещё более ожидаемо

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  14. drogba11cool 08.12.2024 19:48 # drogba11cool
    Гол красавец!

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  15. bembo 08.12.2024 19:47 # bembo
    Санчо

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  16. zaeba1l 08.12.2024 19:47 # zaeba1l
    Болельщики Челси.. Особенно молодые.. К вам обращаюсь.
    Вы завязывайте болеть.. Ну нет правды в деньгах, нет правды в обмане.
    Правда она в силе.. Силе духа. Ливерпуль это и сила и дух.
    А главное - Ты никогда не будешь один! YNWA!

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  17. lovrentiy 08.12.2024 19:47 # lovrentiy
    Пенсы, вы это, прибавляйте, хоть ничейку постарайтесь зацепить. Негоже чтобы Арсенал был жопонюхами вместо вас, вы ведь уже как родные, на вас и посрать
    приятно

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  18. sausage 08.12.2024 19:46 # sausage
    Сука, опять мой прогноз по пизде идёт. Я так верил в Челси(

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  19. division 08.12.2024 19:46 # division
    Шпоры за 10 минут первого тайма выбрали весь лимит прухи на сезон

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  20. felix-the-cat 08.12.2024 19:46 # felix-the-cat
    http://fapl.ru/posts/111615/



    Мареска:

    Членси вернулся



    Ухахахахахахахахаххах

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