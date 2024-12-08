Рэднапп сравнил Лисандро Мартинеса с "маленьким мальчиком"
Эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп сравнил защитника "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинеса с "маленьким мальчиком" после поражения 2:3 от "Ноттингем Форест".
Накануне "Юнайтед" потерпел свое второе подряд поражение при Рубене Амориме, обнаружив себя лишь на 13-м месте в Премьер-Лиге.
Свой первый гол "Юнайтед" пропустил уже на второй минуте, позволив Николе Миленковичу замкнуть подачу углового. Игра Мартинеса в этом эпизоде совершенно не впечатлила Рэднаппа.
"Мартинес должен быть сильнее. Здесь он как маленький мальчик, его просто запугали. Это был мощный удар головой", — сообщил Рэднапп в эфире Sky Sports.
08.12.2024 18:00
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