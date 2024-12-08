Рэднапп сравнил Лисандро Мартинеса с "маленьким мальчиком"

Эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп сравнил защитника "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинеса с "маленьким мальчиком" после поражения 2:3 от "Ноттингем Форест".

Накануне "Юнайтед" потерпел свое второе подряд поражение при Рубене Амориме, обнаружив себя лишь на 13-м месте в Премьер-Лиге.



Свой первый гол "Юнайтед" пропустил уже на второй минуте, позволив Николе Миленковичу замкнуть подачу углового. Игра Мартинеса в этом эпизоде совершенно не впечатлила Рэднаппа.



"Мартинес должен быть сильнее. Здесь он как маленький мальчик, его просто запугали. Это был мощный удар головой", — сообщил Рэднапп в эфире Sky Sports.



