"Арсенал" не отпустит Кивера в январе

"Арсенал" готов блокировать любые предложения насчет защитника Якуба Кивера в январе.

В последние недели представители Кивера получили ряд запросов насчет Якуба. Среди клубов, проявивших интерес к 24-летнему поляку, значатся "Наполи", "Милан", "Интер" и "Ювентус".



Гранды Серии А надеются воспользоваться тем, что Кивер по-прежнему ограничен в игровых минутах в "Арсенале", хотя посреди недели Якуб достойно заменил Габриэля Магальяэса против "Манчестер Юнайтед".



Однако "Арсенал", как и минувшим летом, когда Кивера хотели "Болонья" и "Вильярреал", не собирается отпускать Кивера. Главный тренер "канониров" Микель Артета уверен, что Якуб ему еще пригодится в этом длинном сезоне, сообщает Daily Mirror.