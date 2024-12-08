Мареска считает, что Кайседо в одном ряду с Родри и Райсом

Мойсес Кайседо Главный тренер "Челси" Энцо Мареска считает, что его подопечный Мойсес Кайседо находится в одном ряду с лучшими опорными полузащитниками Премьер-Лиги вроде Родри из "Манчестер Сити" или Деклана Райса из "Арсенала".

Летом 2023 Кайседо был куплен "Челси" у "Брайтона" за рекордные для Премьер-Лиги 115 миллионов фунтов, однако Мойсес крайне нестабильно провел свой дебютный сезон на "Стэмфорд Бридж".

В этом сезоне Кайседо выглядит гораздо лучше, помогая "Челси" держаться в топ-4 Премьер-Лиги, и Мареска готов поставить 23-летнего эквадорца в один ряд с Родри и Райсом.

"Несомненно, теперь он соответствует этому уровню. Думаю, Мойсес находится в одном ряду с такого рода полузащитниками", — цитирует Мареску Evening Standard.


Метки Кайседо, Мареска, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.12.2024 16:00

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  1. hunter022 08.12.2024 16:26 # hunter022
    Насмешил,Кайседо игрок уровня Каземиро играющего за МЮ,а до уровня Райса и Родри ему не подняться, не хватает таланта и дисциплины...

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  2. tigerpool 08.12.2024 16:22 # tigerpool
    Выше них только уровень Гравенберх

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