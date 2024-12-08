Мареска считает, что Кайседо в одном ряду с Родри и Райсом

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска считает, что его подопечный Мойсес Кайседо находится в одном ряду с лучшими опорными полузащитниками Премьер-Лиги вроде Родри из "Манчестер Сити" или Деклана Райса из "Арсенала".

Летом 2023 Кайседо был куплен "Челси" у "Брайтона" за рекордные для Премьер-Лиги 115 миллионов фунтов, однако Мойсес крайне нестабильно провел свой дебютный сезон на "Стэмфорд Бридж".



В этом сезоне Кайседо выглядит гораздо лучше, помогая "Челси" держаться в топ-4 Премьер-Лиги, и Мареска готов поставить 23-летнего эквадорца в один ряд с Родри и Райсом.



"Несомненно, теперь он соответствует этому уровню. Думаю, Мойсес находится в одном ряду с такого рода полузащитниками", — цитирует Мареску Evening Standard.