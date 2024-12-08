Аморим: "Это будет длинный путь"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим предупредил, что его клубу предстоит "длинный путь" к вершине.

Накануне "Юнайтед" впервые за 30 лет проиграл дома "Ноттингем Форест" (2:3), оформив свое второе подряд поражение в Премьер-Лиге при Амориме.



Однако Аморим не удивлен этим результатом. Рубен всегда понимал, за сколь сложную работу он берется.



"Мы заранее знали, что это будет тяжело. Это будет длинный путь, но мы хотим побеждать, потому что огромный клуб. Ты чувствуешь это, когда проигрываешь даже один матч, потому что это тяжело для каждого".



"Я могу это понять. Я мог это почувствовать на стадионе после первого гола. Нам нужно учитывать контекст, но мы должны продолжать делать то, что делаем. Нам нужно улучшить многие аспекты игры и завтра на тренировке продолжить делать то, что мы делаем", — цитирует Аморима ESPN.