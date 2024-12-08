Дэн Эшуорт покинул "Юнайтед"

Дэн Эшуорт покинул должность спортивного директора "Манчестер Юнайтед", отработав в клубе с "Олд Траффорд" только пять месяцев.

Совладельцу "Юнайтед" сэру Джиму Рэтклиффу стоило больших усилий, чтобы переманить 53-летнего Эшуорта из "Ньюкасла" ранее в этом году.



Эшуорт провел несколько месяцев в оплачиваемом отпуске, прежде чем Рэтклифф согласился выплатить "Ньюкаслу" 2-3 миллиона фунтов в качестве компенсации.



К работе в "Юнайтед" Эшуорт приступил только в июле. С тех пор "красные дьяволы" потратили около 200 млн. фунтов на трансферы, подписав Лени Йоро, Мануэля Угарте, Маттейса Де Лигта, Нуссаира Мазрауи и Джошуа Зиркзее.



Эшуорт также сыграл свою роль в увольнении Эрика Тен Хага с поста главного тренера в октябре, хотя ключевую роль в приглашении Рубена Аморима из "Спортинга" взамен сыграл не Дэн, а исполнительный директор Омар Беррада.



Однако теперь пути "Юнайтед" и Эшуорта расходятся. Этим шагом Рэтклифф показал, что "не готов ждать, если что-нибудь, по его мнению, не работает", сообщает The Athletic.



Добавим, прежде Эшуорт также поработал в "Брайтоне", "Вест Бромвиче" и FA.