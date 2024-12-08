Салиба связывает свое будущее с "Арсеналом"
Защитник Вильям Салиба заявил, что связывает свое долгосрочное будущее с "Арсеналом".
Салиба сыграл ключевую роль в превращении "Арсенала" в претендента на титул Премьер-Лиги, сформировав великолепную связку с Габриэлем Магальяэсом в центре обороны.
Салиба уже давно связывают с переходом в "Реал", однако 23-летний француз пока абсолютно счастлив в "Арсенале".
"Да, конечно, я готов провести здесь еще много лет, я чувствую себя как дома. Я подписал контракт с этим клубом пять лет назад, но это только мой третий сезон здесь, и я наслаждаюсь всем: игроками, персоналом и фанатами. Я чувствую себя как дома, поэтому, конечно, почему бы и нет?" — цитирует Салиба Daily Mirror.
08.12.2024 13:00
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