Мареска не считает "Челси" фаворитом дерби с "Тоттенхэмом"

Энцо Мареска Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что не может назвать свою команду фаворитом предстоящего матча Премьер-Лиги против "Тоттенхэма".

В воскресенье "Челси", выигравший четыре матча подряд во всех соревнованиях, сразится с "Тоттенхэмом", который одержал лишь одну победу в шести последних поединках.

"Синие" считаются темной лошадкой чемпионской гонки Премьер-Лиги и уже на восемь очков опережают своих соседей, однако Мареска все равно считает "шпор" фаворитом дерби.

"Извините меня, но мы не фавориты. Они ("Тоттенхэм") играют в европейской соревновании, как и мы, но только то, что мы сейчас вторые в таблице, не делает нас фаворитами, абсолютно нет", — цитирует Мареску Daily Mirror.


Метки Мареска, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.12.2024 12:00

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