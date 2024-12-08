"Арсенал" и "Челси" хотят Витора Рейса

Витор Рейс "Арсенал" и "Челси" рассматривают защитника бразильского "Палмейраса" Витора Рейса своей трансферной целью на следующее лето.

Рейс является продуктом академии "Палмейраса", в этом сезоне утвердившись основным игроком первой команды.

По информации Sky Sport Germany, "Арсенал" и "Челси" значатся среди клубов, которые внимательно следят за 18-летним бразильцем.

У Рейса, выступающего на позиции центрального защитника, есть контракт до 2028 года, поэтому "Палмейрас" отпустит свою восходящую звезду только за большие деньги.


Метки Арсенал, Палмейрас, Рейс, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.12.2024 11:00

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