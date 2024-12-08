"Юнайтед" обдумывает покупку Патрика Доргу

"Манчестер Юнайтед" обдумывает приобретение левого защитника итальянского "Лечче" Патрика Доргу.

Приступив к работе в "Юнайтед", главный тренер Рубен Аморим сразу же определил левый фланг обороны как одну из наиболее проблемных зон в своей новой команде.



Поэтому "Юнайтед" активизировал поиски нового левого защитника, который вдобавок способен сыграть вингбека в соответствии с тактикой Аморима.



По информации Daily Mirror, только в прошлый уикенд скауты "Юнайтед" просматривали Доргу, чей "Лечче" в компенсированное время вырвал ничью 1:1 против "Ювентуса" в Серии А.



Интерес к Доргу из Премьер-Лиги существовал еще минувшим летом, но тогда "Лечче" отклонил запросы "Челси" и "Тоттенхэма" насчет 20-летнего датчанина, который в последнее время также пробует себя правым вингером.



Ожидается, что для приобретения Доргу потребуется сумма около 35 миллионов фунтов, однако "Лечче" предпочел бы отложить продажу Патрика до следующего лета.