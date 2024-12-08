"Юнайтед" обдумывает покупку Патрика Доргу

Патрик Доргу "Манчестер Юнайтед" обдумывает приобретение левого защитника итальянского "Лечче" Патрика Доргу.

Приступив к работе в "Юнайтед", главный тренер Рубен Аморим сразу же определил левый фланг обороны как одну из наиболее проблемных зон в своей новой команде.

Поэтому "Юнайтед" активизировал поиски нового левого защитника, который вдобавок способен сыграть вингбека в соответствии с тактикой Аморима.

По информации Daily Mirror, только в прошлый уикенд скауты "Юнайтед" просматривали Доргу, чей "Лечче" в компенсированное время вырвал ничью 1:1 против "Ювентуса" в Серии А.

Интерес к Доргу из Премьер-Лиги существовал еще минувшим летом, но тогда "Лечче" отклонил запросы "Челси" и "Тоттенхэма" насчет 20-летнего датчанина, который в последнее время также пробует себя правым вингером.

Ожидается, что для приобретения Доргу потребуется сумма около 35 миллионов фунтов, однако "Лечче" предпочел бы отложить продажу Патрика до следующего лета.


Метки Доргу, Лечче, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 08.12.2024 10:00

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