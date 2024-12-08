Ван Нистелрой хочет заполучить Колльера из МЮ

Тоби Колльер Главный тренер "Лестера" Рууд Ван Нистелрой готов устроить трансферный рейд на свой бывший клуб "Манчестер Юнайтед" в январе.

Проведя четыре матча в качестве временного тренера "Юнайтед" и не получив места в штабе Рубена Аморима, вскоре Ван Нистелрой получил предложение возглавить "Лестер".

Несмотря на победу 3:1 над "Вест Хэмом" в дебютном матче Ван Нистелроя в минувший вторник, "Лестер" по-прежнему находится в опасной близости от зоны вылета Премьер-Лиги, поэтому Рууд задумывается об усилении состава своей новой команды в январе.

По информации The Sun, Ван Нистелрой собирается задействовать свои связи в "Юнайтед", чтобы заполучить полузащитника Тоби Колльера.

"Юнайтед" не заинтересован в продаже Колльера и лишь готов обсудить аренду 20-летнего англичанина, особенно если тот будет обеспечен игровой практикой.

Добавим, Колльер дебютировал за "Юнайтед" в матче за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" в августе. С тех пор Тоби еще лишь дважды сыграл за "красных дьяволов".


Метки Ван Нистелрой, Колльер, Лестер, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 08.12.2024 09:00

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