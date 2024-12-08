Ван Нистелрой хочет заполучить Колльера из МЮ

Главный тренер "Лестера" Рууд Ван Нистелрой готов устроить трансферный рейд на свой бывший клуб "Манчестер Юнайтед" в январе.

Проведя четыре матча в качестве временного тренера "Юнайтед" и не получив места в штабе Рубена Аморима, вскоре Ван Нистелрой получил предложение возглавить "Лестер".



Несмотря на победу 3:1 над "Вест Хэмом" в дебютном матче Ван Нистелроя в минувший вторник, "Лестер" по-прежнему находится в опасной близости от зоны вылета Премьер-Лиги, поэтому Рууд задумывается об усилении состава своей новой команды в январе.



По информации The Sun, Ван Нистелрой собирается задействовать свои связи в "Юнайтед", чтобы заполучить полузащитника Тоби Колльера.



"Юнайтед" не заинтересован в продаже Колльера и лишь готов обсудить аренду 20-летнего англичанина, особенно если тот будет обеспечен игровой практикой.



Добавим, Колльер дебютировал за "Юнайтед" в матче за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" в августе. С тех пор Тоби еще лишь дважды сыграл за "красных дьяволов".