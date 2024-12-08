Аморим: "Поначалу в "Спортинге" у меня было даже хуже"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим сравнил начало своей карьеры в клубе с "Олд Траффорд" со своим стартом в "Спортинге".

Накануне "Юнайтед" проиграл дома "Ноттингем Форест" со счетом 3:2, оформив свое второе подряд поражение при Амориме после проигрыша "Арсеналу" посреди недели (2:0).



Эта ситуация напоминает Амориму его старт в "Спортинге", который постепенно преодолел трудности, а напоследок и вовсе выиграл 16 из 17 своих матчей перед отъездом Рубена в "Юнайтед".



"Поначалу в "Спортинге" у меня было то же самое — и даже хуже. Для меня это то же ощущение. Для мира это совершенно по-другому, потому что вы знаете "Спортинг" из Португалии, но к "Манчестеру" приковано большое внимание. Однако для меня это то же самое, то же ощущение".



"Если вы немного опытны в футболе, то знаете, что подобное случается со многими клубами. И мы должны продолжать делать то, что делаем, улучшая команду, потому что это изменится. Поэтому нам нужно время, и нам нужно продолжать трудиться одинаковым образом каждый день", — цитирует Аморима Sky Sports.