15-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 8 ноября, четырьмя поединками продолжится 15-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ФУЛХЭМ — АРСЕНАЛ 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Фулхэм" забивает уже 13 матчей подряд в высшем дивизионе, и это повторение клубного рекорда, установленного 65 лет назад. "Арсенал" впервые в этом сезоне одержал три победы подряд в Премьер-Лиге. "Канониры" забивали в каждой из 18 последних встреч с "дачниками" в высшем дивизионе.



Нападающий "Фулхэма" Рис Нелсон не сыграет из-за условий своей аренды. Саша Лукич свою дисквалификацию отбыл, Том Кэрни — пока нет.



"Арсенал" устроит фитнес-тесты для защитников Габриэля Магальяэса и Риккардо Калафьори, которые пропустили победу 2:0 над "Манчестер Юнайтед" посреди недели. Бен Уайт и Такехиро Томиясу по-прежнему лечатся.



ИПСВИЧ — БОРНМУТ 17:00



"Ипсвич" — единственная команда, которая не одержала ни одной домашней победы в этом сезоне Премьер-Лиги. "Борнмут" лишь однажды сохранил свои ворота на замке в 12 последних матчах высшего дивизиона. За последние 34 года "трактористы" и "вишенки" встречались лишь четырежды в рамках чемпионата, все четыре раза сыграв результативную вничью.



"Ипсвичу" нужно оценить состояние Бена Джонсона, Калвина Филлипса и Йенса Каюсте. Аксель Туанзебе, Джордж Херст и Чидози Огбене травмированы.



Защитник "Борнмута" Маркос Сенеси вернется в строй уже после Нового года. Также остаются в лазарете Хулиан Араухо и Алекс Скотт.



ЛЕСТЕР — БРАЙТОН 17:00



Возглавляющий "Лестер" Рууд Ван Нистелрой не проиграл ни одного из 21 последнего матч как тренер. "Брайтон" терял очки в 11 из 15 последних поединках Премьер-Лиги против новичков дивизиона (7 ничьих, 4 поражения). "Чайки" лишь однажды взяли верх в 13 последних выездах к "лисам" во всех соревнованиях (5 ничьих, 7 поражений).



Нападающий "Лестера" Одсонн Эдуар возобновил тренировки. Факундо Буонанотте не сыграет против клуба, у которого он арендован.



Нападающий "Брайтона" Данни Уэлбек под вопросом. Может вернуться Йоэл Велтман, но Адаму Уэбстеру, Ферди Кадиоглу, Джеку Хиншелвуду, Джеймсу Милнеру и Солли Марчу нужно больше времени.



ТОТТЕНХЭМ — ЧЕЛСИ 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Тоттенхэм" выиграл лишь один из шести последних матчей во всех соревнованиях (2 ничьи, 3 поражения). "Челси" забил 57 голов в 22 поединках этого сезона — больше любой другой команды Премьер-Лиги. "Шпоры" одержали только одну победу в 11 последних встречах с "синими" в чемпионате (2 ничьи, 8 поражений).



"Тоттенхэм" потерял защитника Бена Дэвиса с травмой задней поверхности бедра. Возобновил тренировки Кристиан Ромеро. Гульельмо Викарио, Микки Ван де Вен, Вильсон Одобер и Ришарлисон команде не помогут, как и дисквалифицированный Родриго Бентанкур.



В лазарете "Челси" остаются защитники Рис Джеймс и Весле Фофана. Михаил Мудрик приболел.