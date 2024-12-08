Салах согласовал новый двухлетний контракт с "Ливерпулем"

Нападающий Мохамед Салах находится на пороге подписания нового контракта, который свяжет его будущее с "Ливерпулем" до лета 2027.

После победы 2:0 над "Манчестер Сити" в начале декабря Салах заявил, что "Ливерпуль" до сих пор не предложил ему продлить свой истекающий в конце сезона контракт.



Однако все это время руководство "Ливерпуля" вело интенсивные переговоры с агентом 32-летнего египтянин Рами Аббасом, и сейчас стороны пришли к компромиссу, утверждает Daily Mirror.



Салах уже является самым высокооплачиваемым игроком "Ливерпуля", зарабатывая свыше 400,000 фунтов в неделю, включая бонусы, и деньги никогда не были проблемой — камнем преткновения в переговорах оказался срок нового контракта.



Изначально клуб был готов предложить Салаху новый контракт лишь на один год, тогда как Мохамед запрашивал три года. В итоге стороны сошлись на двухлетнем соглашении.



Если не возникнет никакого форс-мажора, вскоре Салах подпишет с "Ливерпулем" новый контракт до конца сезона 2026/27 и положит конец спекуляциям насчет своего отъезда в Саудовскую Аравию.