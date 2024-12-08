Аморим объяснил свои замены против "Форест"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим объяснил свои замены в проигранном матче против "Ноттингем Форест" (2:3).

Аморим весьма удивил своими заменами во втором тайме субботнего матча Премьер-Лиги на "Олд Траффорд". Например, когда "красные дьяволы" пытались уйти от поражения, Рубен убрал с поля капитана Бруну Фернандеша, а также выпустил защитника Харри Магуайра.



Однако Аморим считает свои замены вынужденными, а выход Магуайра — оправданным.



"Бруну слишком устал, и я хотел, чтобы Маунт сыграл на этой позиции второго полузащитника, который немного открывается слева".



"Джош (Зиркзее) вышел играть с Расмусом (Хейлундом), чтобы создавать комбинации, а Йоро был заменен, потому что мы не можем давать ему слишком много минут".



"Мы выпустили Харри Магуайра для стандартов и для того, чтобы выигрывать больше подач. Атаковать против "Ноттингема" можно было, только выигрывая первые и вторые мячи. Когда Харри был на поле, он выиграл все первые мячи", — сообщил Аморим Sky Sports.