Аморим объяснил свои замены против "Форест"

Рубен Аморим Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим объяснил свои замены в проигранном матче против "Ноттингем Форест" (2:3).

Аморим весьма удивил своими заменами во втором тайме субботнего матча Премьер-Лиги на "Олд Траффорд". Например, когда "красные дьяволы" пытались уйти от поражения, Рубен убрал с поля капитана Бруну Фернандеша, а также выпустил защитника Харри Магуайра.

Однако Аморим считает свои замены вынужденными, а выход Магуайра — оправданным.

"Бруну слишком устал, и я хотел, чтобы Маунт сыграл на этой позиции второго полузащитника, который немного открывается слева".

"Джош (Зиркзее) вышел играть с Расмусом (Хейлундом), чтобы создавать комбинации, а Йоро был заменен, потому что мы не можем давать ему слишком много минут".

"Мы выпустили Харри Магуайра для стандартов и для того, чтобы выигрывать больше подач. Атаковать против "Ноттингема" можно было, только выигрывая первые и вторые мячи. Когда Харри был на поле, он выиграл все первые мячи", — сообщил Аморим Sky Sports.


Метки Аморим, Манчестер Юнайтед, Ноттингем Форест, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 08.12.2024 00:05

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  1. ioannkomarowski 08.12.2024 00:25 # ioannkomarowski
    Мужики открываю канал в Ютубе, читаю всю кртику и сам буду критиковать. Присоединяйтесь. Это уже в корень заебло

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  2. ioannkomarowski 08.12.2024 00:23 # ioannkomarowski
    Он на приколе????????

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