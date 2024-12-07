Гвардиола: "Это сезон выживания"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал понять, что уже не надеется выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

В субботу "Сити" потерял очередные очки, сыграв вничью 2:2 в гостях у "Кристал Пэлас". Теперь "горожане" уступают восемь очков лидирующему в Премьер-Лиге "Ливерпулю", но у того есть матч в запасе.



"Сити" по-прежнему имеет дело с эпидемией травм, и в таких условиях, как считает Гвардиола, "горожанам" просто важно уцелеть.



"Это сезон выживания. Мы не можем говорить о титуле, когда проигрывает четыре матча подряд и играем вничью. К сожалению, нам не хватает важного игрока в этом сезоне. Но в целом игроки проявили себя по-настоящему хорошо, учитывая обстоятельства".



"С самого начала мы знаем, что нам не везет во многих вещах. Нам нужно продолжать двигаться вперед с теми игроками, которые есть в нашем распоряжении", — цитирует Гвардиолу The Guardian.