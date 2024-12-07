"Юнайтед" проиграл дома "Форест"

"Манчестер Юнайтед" потерпел свое второе подряд поражение при новом главном тренере Рубене Амориме, на сей раз проиграв дома "Ноттингем Форест" со счетом 2:3.

Впервые после своего перехода в клуб в старте "Юнайтед" был назван Лени Йоро. Также с первых минут появились Лисандро Мартинес, Кобби Майну, Амад Диалло и Расмус Хейлунд.



В стартовый состав "лесников" вернулись Неко Уильямс, Эллиотт Андерсон и Каллум Хадсон-Одои.



Гостям потребовалось всего полторы минуты, чтобы открыть счет. Андерсон подал угловой, а Николас Миленкович пробил головой из района ближней штанги — 0:1.



Хозяева принялись атаковать большими силами и уже на 18-й минуте были вознаграждены за свои старания. Угарте сделал классную передачу в штрафную на Алехандро Гарначо, чей удар был заблокирован голкипером, однако мяч отскочил к Хейлунду, которому оставалось поразить пустые ворота — 1:1.



На 27-й минуте "Форест" едва снова не вышел вперед. Жота Силва пробил головой после подачи со штрафного и попал в перекладину.



Спустя пять минут у ворот "Юнайтед" снова была жарко после стандарта. Розыгрыш углового увенчался ударом ногой Мурильо — рядом со штангой.



На 41-й минуте "дьяволы" ответили своим попаданием в каркас ворот. Бруну Фернандеш пробил со штрафного, и после небольшого рикошета от стенки мяч полетел в перекладину.



Второй тайм начался по аналогии с первым. На 47-й минуте Морган Гиббс-Уайт нанес удар с подступов к штрафной по центру ворот, а Андре Онана это совершенно прозевал — 1:2.



На 54-й минуте хозяева пропустили еще раз. Гиббс-Уайт навесил с правого фланга к дальней штанге, а там Крис Вуд выиграл борьбу на втором этаже и по дуге направил мяч в ворота — 1:3.



На 61-й минуте "Юнайтед" сократил разницу в счете до минимума. Находясь в штрафной, Диалло стянул на себя внимание защитников, после чего отбросил мяч на подступы к штрафной под удар Фернандеша — 2:3.



В концовке "Форест" предпочел сосредоточиться на обороне, отдав мяч во владение соперника. "Дьяволы" старались, но ничего изменить уже не смогли.



Дважды пропустив от "Арсенала" после угловых посреди недели, "Юнайтед" не сделал никаких выводов — каждый стандарт у ворот Онана снова оборачивался опасностью. Вдобавок сам Андре совершил явный ляп, что и привело к такому результату.



"Манчестер Юнайтед" — "Ноттингем Форест". Отчет о матче