"Юнайтед" проиграл дома "Форест"

Крис Вуд "Манчестер Юнайтед" потерпел свое второе подряд поражение при новом главном тренере Рубене Амориме, на сей раз проиграв дома "Ноттингем Форест" со счетом 2:3.

Впервые после своего перехода в клуб в старте "Юнайтед" был назван Лени Йоро. Также с первых минут появились Лисандро Мартинес, Кобби Майну, Амад Диалло и Расмус Хейлунд.

В стартовый состав "лесников" вернулись Неко Уильямс, Эллиотт Андерсон и Каллум Хадсон-Одои.

Гостям потребовалось всего полторы минуты, чтобы открыть счет. Андерсон подал угловой, а Николас Миленкович пробил головой из района ближней штанги — 0:1.

Хозяева принялись атаковать большими силами и уже на 18-й минуте были вознаграждены за свои старания. Угарте сделал классную передачу в штрафную на Алехандро Гарначо, чей удар был заблокирован голкипером, однако мяч отскочил к Хейлунду, которому оставалось поразить пустые ворота — 1:1.

На 27-й минуте "Форест" едва снова не вышел вперед. Жота Силва пробил головой после подачи со штрафного и попал в перекладину.

Спустя пять минут у ворот "Юнайтед" снова была жарко после стандарта. Розыгрыш углового увенчался ударом ногой Мурильо — рядом со штангой.

На 41-й минуте "дьяволы" ответили своим попаданием в каркас ворот. Бруну Фернандеш пробил со штрафного, и после небольшого рикошета от стенки мяч полетел в перекладину.

Второй тайм начался по аналогии с первым. На 47-й минуте Морган Гиббс-Уайт нанес удар с подступов к штрафной по центру ворот, а Андре Онана это совершенно прозевал — 1:2.

На 54-й минуте хозяева пропустили еще раз. Гиббс-Уайт навесил с правого фланга к дальней штанге, а там Крис Вуд выиграл борьбу на втором этаже и по дуге направил мяч в ворота — 1:3.

На 61-й минуте "Юнайтед" сократил разницу в счете до минимума. Находясь в штрафной, Диалло стянул на себя внимание защитников, после чего отбросил мяч на подступы к штрафной под удар Фернандеша — 2:3.

В концовке "Форест" предпочел сосредоточиться на обороне, отдав мяч во владение соперника. "Дьяволы" старались, но ничего изменить уже не смогли.

Дважды пропустив от "Арсенала" после угловых посреди недели, "Юнайтед" не сделал никаких выводов — каждый стандарт у ворот Онана снова оборачивался опасностью. Вдобавок сам Андре совершил явный ляп, что и привело к такому результату.

"Манчестер Юнайтед" — "Ноттингем Форест". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, Ноттингем Форест, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 07.12.2024 22:30

Количество просмотров Просмотров: 1806

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. tihinya-moiyobir 08.12.2024 00:04 # tihinya-moiyobir
    Ебло рядом с обычными людьми пхахахахаха)))

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  2. ebu-lemraz 08.12.2024 00:00 # ebu-lemraz
    хуйло в 2017 году в сирии хрюкал, что если повстанцы поднимут головы, то их ждут такие последствия, о которых не знает весь мир)))

    где то я уже это слышал)))
    ах да, в 2022 про красные линии)))

    а теперь каждый день бпла ебашат русню на пидарашке, и часть курской области сосет украинский хуй

    русня, шо с ебалом?

    (ответить)

  3. gameboy 07.12.2024 23:41 # gameboy
    Кто может Модрича заменить в Реале?

    (ответить)

  4. narcot 07.12.2024 23:29 # narcot
    если дрочбакула попускают, он форсит плагин для хрома

    (ответить)

  5. hachidio 07.12.2024 23:20 # hachidio
    В Челси должно быть больше мусульман.

    (ответить)

  6. hachidlo 07.12.2024 23:18 # hachidlo
    Скам так попускают, словно недочурочка фатимуля лично играет там в составе.

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  7. drogba11cool 07.12.2024 23:17 # drogba11cool
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  8. rumiplo 07.12.2024 22:47 # rumiplo
    ебать вы опущеные

    (ответить)

  9. vanomas 07.12.2024 22:46 # vanomas
    Рэтклифф: "Юнайтед" стал посредственностью"

    Источник: http://fapl.ru/

    (ответить)

  10. gameboy 07.12.2024 22:45 # gameboy
    Глори Глори Ман Юнаайтед

    (ответить)

  11. narcot 07.12.2024 22:45 # narcot
    24.11.2024 21:40 # удалить
    narcot

    суки, верните рууда))
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    Источник: http://fapl.ru/posts/111407/?c=1

    (ответить)

  12. dexter 07.12.2024 22:42 # dexter
    Просто верните Олю.

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  13. drogba11cool 07.12.2024 22:41 # drogba11cool
    Бедолага Аморим, лучше бы оставался в Спортинге и дальше лутал трофики

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  14. quavo 07.12.2024 22:40 # quavo
    На самом деле походу все сложнее будет. Ну ниче в след сезоне ебалочку устроим

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  15. quavo 07.12.2024 22:39 # quavo
    Руд > рубена

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  16. gameboy 07.12.2024 22:38 # gameboy
    13 Манчестер Юнайтед 15

    Источник: http://fapl.ru/posts/111670/?c=1

    Если бы мне кто-то 10 лет назад такое предсказал, я бы смеялся ему в лицо

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  17. brown-ale 07.12.2024 22:38 # brown-ale
    Вот и прошел запал от смены тренера. Ман Юнайтед снова скатился в уг.

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  18. narcot 07.12.2024 22:37 # narcot
    3 из 4. достойный конкурент у среаловского какаха


    07.12.2024 08:28 #
    drogba11cool

    Эвертон vs. Ливерпуль - П2

    Астон Вилла vs. Саутгемптон - П1

    Брентфорд vs. Ньюкасл - П2

    Кристал Пэлас vs. Манчестер Сити - П2

    Манчестер Юнайтед vs. Ноттингем Форест - П1
    (ответить)

    (ответить)

  19. tihinya-moiyobir 07.12.2024 22:36 # tihinya-moiyobir
    Всех адекватных болел унитайзеда поздравляю с заслуженной победой!

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  20. bembo 07.12.2024 22:36 # bembo
    Манчестер Сити vs Манчестер Юнайтед 15 декабря 2024 19:30

    Источник: http://fapl.ru/teams/11/

    (ответить)

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