"Юнайтед" проиграл дома "Форест"
"Манчестер Юнайтед" потерпел свое второе подряд поражение при новом главном тренере Рубене Амориме, на сей раз проиграв дома "Ноттингем Форест" со счетом 2:3.
Впервые после своего перехода в клуб в старте "Юнайтед" был назван Лени Йоро. Также с первых минут появились Лисандро Мартинес, Кобби Майну, Амад Диалло и Расмус Хейлунд.
В стартовый состав "лесников" вернулись Неко Уильямс, Эллиотт Андерсон и Каллум Хадсон-Одои.
Гостям потребовалось всего полторы минуты, чтобы открыть счет. Андерсон подал угловой, а Николас Миленкович пробил головой из района ближней штанги — 0:1.
Хозяева принялись атаковать большими силами и уже на 18-й минуте были вознаграждены за свои старания. Угарте сделал классную передачу в штрафную на Алехандро Гарначо, чей удар был заблокирован голкипером, однако мяч отскочил к Хейлунду, которому оставалось поразить пустые ворота — 1:1.
На 27-й минуте "Форест" едва снова не вышел вперед. Жота Силва пробил головой после подачи со штрафного и попал в перекладину.
Спустя пять минут у ворот "Юнайтед" снова была жарко после стандарта. Розыгрыш углового увенчался ударом ногой Мурильо — рядом со штангой.
На 41-й минуте "дьяволы" ответили своим попаданием в каркас ворот. Бруну Фернандеш пробил со штрафного, и после небольшого рикошета от стенки мяч полетел в перекладину.
Второй тайм начался по аналогии с первым. На 47-й минуте Морган Гиббс-Уайт нанес удар с подступов к штрафной по центру ворот, а Андре Онана это совершенно прозевал — 1:2.
На 54-й минуте хозяева пропустили еще раз. Гиббс-Уайт навесил с правого фланга к дальней штанге, а там Крис Вуд выиграл борьбу на втором этаже и по дуге направил мяч в ворота — 1:3.
На 61-й минуте "Юнайтед" сократил разницу в счете до минимума. Находясь в штрафной, Диалло стянул на себя внимание защитников, после чего отбросил мяч на подступы к штрафной под удар Фернандеша — 2:3.
В концовке "Форест" предпочел сосредоточиться на обороне, отдав мяч во владение соперника. "Дьяволы" старались, но ничего изменить уже не смогли.
Дважды пропустив от "Арсенала" после угловых посреди недели, "Юнайтед" не сделал никаких выводов — каждый стандарт у ворот Онана снова оборачивался опасностью. Вдобавок сам Андре совершил явный ляп, что и привело к такому результату.
"Манчестер Юнайтед" — "Ноттингем Форест". Отчет о матче
07.12.2024 22:30
Просмотров: 1806
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Последние комментарии:
Ебло рядом с обычными людьми пхахахахаха)))
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хуйло в 2017 году в сирии хрюкал, что если повстанцы поднимут головы, то их ждут такие последствия, о которых не знает весь мир)))
где то я уже это слышал)))
ах да, в 2022 про красные линии)))
а теперь каждый день бпла ебашат русню на пидарашке, и часть курской области сосет украинский хуй
русня, шо с ебалом?
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Кто может Модрича заменить в Реале?
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если дрочбакула попускают, он форсит плагин для хрома
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В Челси должно быть больше мусульман.
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Скам так попускают, словно недочурочка фатимуля лично играет там в составе.
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Источник: http://fapl.ru/users/drogba11cool/
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ебать вы опущеные
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Рэтклифф: "Юнайтед" стал посредственностью"
Источник: http://fapl.ru/
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Глори Глори Ман Юнаайтед
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24.11.2024 21:40 # удалить
narcot
суки, верните рууда))
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Источник: http://fapl.ru/posts/111407/?c=1
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Просто верните Олю.
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Бедолага Аморим, лучше бы оставался в Спортинге и дальше лутал трофики
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На самом деле походу все сложнее будет. Ну ниче в след сезоне ебалочку устроим
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Руд > рубена
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13 Манчестер Юнайтед 15
Источник: http://fapl.ru/posts/111670/?c=1
Если бы мне кто-то 10 лет назад такое предсказал, я бы смеялся ему в лицо
(ответить)
Вот и прошел запал от смены тренера. Ман Юнайтед снова скатился в уг.
(ответить)
3 из 4. достойный конкурент у среаловского какаха
07.12.2024 08:28 #
drogba11cool
Эвертон vs. Ливерпуль - П2
Астон Вилла vs. Саутгемптон - П1
Брентфорд vs. Ньюкасл - П2
Кристал Пэлас vs. Манчестер Сити - П2
Манчестер Юнайтед vs. Ноттингем Форест - П1
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(ответить)
Всех адекватных болел унитайзеда поздравляю с заслуженной победой!
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Манчестер Сити vs Манчестер Юнайтед 15 декабря 2024 19:30
Источник: http://fapl.ru/teams/11/
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