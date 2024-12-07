Гвардиола: "Невероятно горжусь игроками"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил своих игроков после ничейного матча против "Кристал Пэлас" (2:2).

В субботу "Сити" продлил свою серию без побед на выезде до шести матчей кряду. Надежды "горожан" вырвать три очка были перечеркнуты удалением Рико Льюиса в концовке.



Гвардиола по-прежнему сетует на обилие травм и усталость, в то же время испытывая гордость за тех, кто вышел на поле "Селхерст Парк".



"Мы примем это очко. Я горжусь игроками, невероятно горжусь игроками и тем, как они сражались, как они дважды отыгрывались при столь сложных обстоятельствах".



"Селхерст Парк" — это всегда сложно, погодные условия были сложными, но мы сражались, как и всегда".



"Заключительные 10-15 минут мы играли вдесятером против 11. Семеро игроков, которые могли выйти в стартовом составе, были травмированы, и много игроков провели большое количество минут".



"Кристал Пэлас" обладает физической мощью, но мы достойно сражались и сделали все возможное для победы. Я по-настоящему горжусь и доволен игроками", — цитирует Гвардиолу The Independent.