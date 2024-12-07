Антонио попал в серьезную аварию

Мичейл Антонио "Вест Хэм" объявил, что нападающий Мичейл Антонио попал в автомобильную аварию.

Как сообщает The Guardian, Антонио разбил свой Ferrari в пригороде Лондона в субботу. По неподтвержденным данным, прямо с места аварии Мичейл был доставлен в госпиталь на вертолете.

Характер повреждений автомобиля позволяет предположить, что 34-летний игрок сборной Ямайки едва ли отделался испугом.

Впрочем, из официального заявления "Вест Хэма" следует, что Антонио находится в стабильном состоянии. Мичейл в сознании, разговаривает и находится под тщательным наблюдением медиков.

Антонио забил 83 гола в 323 матчах за "Вест Хэм", являясь лучшим бомбардиром клуба всех времен в Премьер-Лиге. В этой кампании английского первенства Мичейл отличился один раз.

Автомобиль Мичейла Антонио


Метки Антонио, Вест Хэм, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 07.12.2024 21:00

Количество просмотров Просмотров: 974

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  1. alienripley 07.12.2024 22:11 # alienripley
    Надеюсь он впорядке..

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  2. danilych89 07.12.2024 22:03 # danilych89
    ни хера себе как эту Ferrari FF разворотило!! удивительно, что Антонио вообще жив остался..

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  3. zhenkas 07.12.2024 21:52 # zhenkas
    скорейшего выздоровления парню!

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  4. zhenkas 07.12.2024 21:51 # zhenkas
    помнится, в детстве нам загоняли, что берёзы только в россии растут...

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