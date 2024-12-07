Антонио попал в серьезную аварию
"Вест Хэм" объявил, что нападающий Мичейл Антонио попал в автомобильную аварию.
Как сообщает The Guardian, Антонио разбил свой Ferrari в пригороде Лондона в субботу. По неподтвержденным данным, прямо с места аварии Мичейл был доставлен в госпиталь на вертолете.
Характер повреждений автомобиля позволяет предположить, что 34-летний игрок сборной Ямайки едва ли отделался испугом.
Впрочем, из официального заявления "Вест Хэма" следует, что Антонио находится в стабильном состоянии. Мичейл в сознании, разговаривает и находится под тщательным наблюдением медиков.
Антонио забил 83 гола в 323 матчах за "Вест Хэм", являясь лучшим бомбардиром клуба всех времен в Премьер-Лиге. В этой кампании английского первенства Мичейл отличился один раз.
07.12.2024 21:00
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Последние комментарии:
Надеюсь он впорядке..
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ни хера себе как эту Ferrari FF разворотило!! удивительно, что Антонио вообще жив остался..
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скорейшего выздоровления парню!
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помнится, в детстве нам загоняли, что берёзы только в россии растут...
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