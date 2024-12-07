Антонио попал в серьезную аварию

"Вест Хэм" объявил, что нападающий Мичейл Антонио попал в автомобильную аварию.

Как сообщает The Guardian, Антонио разбил свой Ferrari в пригороде Лондона в субботу. По неподтвержденным данным, прямо с места аварии Мичейл был доставлен в госпиталь на вертолете.



Характер повреждений автомобиля позволяет предположить, что 34-летний игрок сборной Ямайки едва ли отделался испугом.



Впрочем, из официального заявления "Вест Хэма" следует, что Антонио находится в стабильном состоянии. Мичейл в сознании, разговаривает и находится под тщательным наблюдением медиков.



Антонио забил 83 гола в 323 матчах за "Вест Хэм", являясь лучшим бомбардиром клуба всех времен в Премьер-Лиге. В этой кампании английского первенства Мичейл отличился один раз.



