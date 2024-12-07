"Сити" в шестой рад подряд не смог победить на выезде

Кайл Уолкер и Эрлинг Холанд "Манчестер Сити" продлил свою серию без побед на выезде до шести матчей кряду, сыграв вничью 2:2 против "Кристал Пэлас".

В стартовом составе у "орлов" произошло лишь одно изменение. Это Джефферсон Лерма появился вместо Абдулая Дукуре.

В старт "горожан" были внедрены Натан Аке, Мануэль Аканджи, Матеуш Нунеш и Савиньо, заменив Кайла Уолкера, Рико Льюиса, Джека Грилиша и Жереми Доку.

Хозяева "Селхерст Парк" очень резво начали матч и уже на четвертой минуте открыли счет. Уилл Хьюз сделал диагональную разрезающую передачу на Даниэля Муньоса, который вошел в штрафную по правому краю и пробил Штефана Ортегу, хотя тот и коснулся мяча — 1:0.

"Сити" принялся контролировать мяч и атаковать большими силами, но моментов не создавал до 23-й минуты, когда Илкай Гюндоган пробил с лету по отброшенному к границе штрафной мячу — штанга!

"Орлы" сосредоточились на контратаках и были хороши — пару раз в штрафной "горожан" было очень горячо.

И хотя к этому не было особых предпосылок, на 30-й минуте счет стал равным. Нунеш с левого фланга навесил на границу вратарской, где Эрлинг Холанд выиграл второй этаж у Марка Гехи и по дуге отправил мяч в ворота — 1:1.

Гол придал "Сити" уверенности. Гости принялись почти безраздельно владеть мячом и свели на нет контратаки соперника. Правда, опасных моментов от этого не прибавилось.

В перерыве хозяева пришли в себя и на 56-й минуте снова повели в счете. Кайл Уолкер совершенно не помешал Максансу Лакруа замкнуть головой подачу углового — 2:1.

"Сити" снова пошел отыгрываться и на 68-й минуте показал свой высочайший класс. Бернарду Силва с подступов к штрафной покатил мяч на рывок Рико Льюиса, а тот в касание поразил "девятку" — 2:2.

Ничейный результат не устраивал "горожан", которые взяли своего соперника в тиски и принялись искать победный гол.

В какой-то момент гости слишком увлеклись штурмом, и на 84-й минуте Льюис схлопотал вторую желтую карточку. "Пэлас" перевел дух и удержал ничью.

Прервав свою безвыигрышную серию в предыдущем матче, "Сити" пока и близко не вернулся в свою лучшую форму. "Пэлас" сыграл очень агрессивно и свое очко полностью заслужил.

"Кристал Пэлас" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Кристал Пэлас, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 07.12.2024 20:00

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Последние комментарии:




  1. quavo 07.12.2024 20:50 # quavo
    Даа скаа!! Вот такая должна быть реакция, а не как при залупе лысой ватакат тупой

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  2. lovrentiy 07.12.2024 20:41 # lovrentiy
    МЮ все на стандартах насилуют.

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  3. tigerpool 07.12.2024 20:39 # tigerpool
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Рэтклифф: "Юнайтед" стал посредственностью"

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  4. bembo 07.12.2024 20:34 # bembo
    Фатимаааааа

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  5. alexomck 07.12.2024 20:33 # alexomck
    Ахахахах

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  6. bembo 07.12.2024 20:29 # bembo
    Там минута молчания по сотруднику мю, далбаеб на онане стоит мнет с кулака йоро, чет ему расказывает, оба лыбу давят...
    Мю....

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  7. kazaq 07.12.2024 20:29 # kazaq
    КОРОЛИ вернутся, вот увидите!

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  8. hachidlo 07.12.2024 20:26 # hachidlo
    Топ два по популярности матч среди лузерпульцев на этой неделе после матча Щолсей.

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  9. vals1702 07.12.2024 20:22 # vals1702
    пикируют )

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  10. dexter 07.12.2024 20:17 # dexter
    Майкл Антонио в дтп попал...

    https://www.sports.ru/football/1116561109-antonio-popal-v-dtp-vest-xem-podtverdil-mysli-i-molitvy-vsex-chlenov-k.html

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  11. dexter 07.12.2024 20:13 # dexter
    Завтра петухи попустят пинсов 3-2, а Арсенал скатает ничейку с Фулхэмом, аминь!

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  12. bembo 07.12.2024 20:13 # bembo
    Фантомные анальные боли от пепы гвардиолы до сих пор беспокоят карликовых подзалупалей

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  13. felix-the-cat 07.12.2024 20:09 # felix-the-cat
    Отскочили голубые пидарасы)))

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  14. alexomck 07.12.2024 20:08 # alexomck
    (:(:(:(:Короли:):):):)

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  15. dexter 07.12.2024 20:07 # dexter
    Короли отдыхают и все равно на троне!

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  16. bembo 07.12.2024 20:06 # bembo
    По игре сити сейчас составит конкуренцию мю в борьбе за 10 место.
    Ужас, просто ужас. Все медленно, невпопад, борьбу прое6ывают. Игроки будто потеряли мотивациб играть

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  17. electric 07.12.2024 20:03 # electric
    это хорошо

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  18. redwhitegun 07.12.2024 20:03 # redwhitegun
    Отскок мочестер сити

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