"Сити" в шестой рад подряд не смог победить на выезде

"Манчестер Сити" продлил свою серию без побед на выезде до шести матчей кряду, сыграв вничью 2:2 против "Кристал Пэлас".

В стартовом составе у "орлов" произошло лишь одно изменение. Это Джефферсон Лерма появился вместо Абдулая Дукуре.



В старт "горожан" были внедрены Натан Аке, Мануэль Аканджи, Матеуш Нунеш и Савиньо, заменив Кайла Уолкера, Рико Льюиса, Джека Грилиша и Жереми Доку.



Хозяева "Селхерст Парк" очень резво начали матч и уже на четвертой минуте открыли счет. Уилл Хьюз сделал диагональную разрезающую передачу на Даниэля Муньоса, который вошел в штрафную по правому краю и пробил Штефана Ортегу, хотя тот и коснулся мяча — 1:0.



"Сити" принялся контролировать мяч и атаковать большими силами, но моментов не создавал до 23-й минуты, когда Илкай Гюндоган пробил с лету по отброшенному к границе штрафной мячу — штанга!



"Орлы" сосредоточились на контратаках и были хороши — пару раз в штрафной "горожан" было очень горячо.



И хотя к этому не было особых предпосылок, на 30-й минуте счет стал равным. Нунеш с левого фланга навесил на границу вратарской, где Эрлинг Холанд выиграл второй этаж у Марка Гехи и по дуге отправил мяч в ворота — 1:1.



Гол придал "Сити" уверенности. Гости принялись почти безраздельно владеть мячом и свели на нет контратаки соперника. Правда, опасных моментов от этого не прибавилось.



В перерыве хозяева пришли в себя и на 56-й минуте снова повели в счете. Кайл Уолкер совершенно не помешал Максансу Лакруа замкнуть головой подачу углового — 2:1.



"Сити" снова пошел отыгрываться и на 68-й минуте показал свой высочайший класс. Бернарду Силва с подступов к штрафной покатил мяч на рывок Рико Льюиса, а тот в касание поразил "девятку" — 2:2.



Ничейный результат не устраивал "горожан", которые взяли своего соперника в тиски и принялись искать победный гол.



В какой-то момент гости слишком увлеклись штурмом, и на 84-й минуте Льюис схлопотал вторую желтую карточку. "Пэлас" перевел дух и удержал ничью.



Прервав свою безвыигрышную серию в предыдущем матче, "Сити" пока и близко не вернулся в свою лучшую форму. "Пэлас" сыграл очень агрессивно и свое очко полностью заслужил.



"Кристал Пэлас" — "Манчестер Сити". Отчет о матче