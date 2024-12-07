Рэтклифф: "Юнайтед" стал посредственностью"
Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф констатировал, что его клуб превратился в "посредственность".
Позже в декабре Рэтклифф отпразднует один год, как он купил долю в "Юнайтед" и получил контроль над управлением клуба.
В последнее время Рэтклиффа много критиковали за высокие цены на билеты и за массовые увольнения среди персонала. Однако сэр Джим чувствует, что эти непопулярные решения необходимы.
"Манчестер Юнайтед" стал посредственностью. Ему положено быть одним из лучших футбольных клубов в мире".
"Нам нужно принять ряд сложных и непопулярных решений. Если вы будете уклоняться от сложных решений, тогда ничего особо не изменится".
"Мне известно, что нас критикуют в прессе, но нам нужно разобраться с затратами на управление этого клуба, потому что я хочу, чтобы у нас были развязаны руки для покупки действительно хороших футболистов и развития инфраструктуры".
"Мы не можем позволить, чтобы этот бизнес был убыточным, как в последние пару лет. Если ты теряешь деньги, тебе приходится занимать их в банке для покрытия убытков. В конце концов бизнес становится несостоятельным", — цитирует Рэтклиффа BBC.
07.12.2024 19:00
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