Мартинес признался, что Аморим ему сразу понравился

Лисандро Мартинес Защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес признался, что новый главный тренер Рубен Аморим сразу пришелся ему по душе.

В минувшую среду "Юнайтед" потерпел свое первое поражение при Амориме, уступив в гостях у "Арсенала" со счетом 2:0.

Этот результат не испортил то приятное впечатление, которое энергичный и страстный Аморим произвел на Мартинеса.

"Мне нравится играть в футбол таким образом — со страстью, энергично. Когда это есть внутри тебя, связь возникает быстро. У него много, много хороших вещей. Думаю, он требует то, что требует этот клуб, и это хорошо".

"Мне нравится его страсть, его энергия, его стиль игры — он хочет хорошо играть при владении, при обороне. Его персонал, окружающая нас атмосфера — все это хорошо", — цитирует Мартинеса Daily Mirror.


Метки Аморим, Манчестер Юнайтед, Мартинес, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 07.12.2024 18:00

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  1. hachidlo 07.12.2024 18:23 # hachidlo
    Странно, новость про Аморима, а шерстяная бабуся ещё не прокомментировала. Ридонли или заблокировали интернет?

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