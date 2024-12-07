Мартинес признался, что Аморим ему сразу понравился

Защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес признался, что новый главный тренер Рубен Аморим сразу пришелся ему по душе.

В минувшую среду "Юнайтед" потерпел свое первое поражение при Амориме, уступив в гостях у "Арсенала" со счетом 2:0.



Этот результат не испортил то приятное впечатление, которое энергичный и страстный Аморим произвел на Мартинеса.



"Мне нравится играть в футбол таким образом — со страстью, энергично. Когда это есть внутри тебя, связь возникает быстро. У него много, много хороших вещей. Думаю, он требует то, что требует этот клуб, и это хорошо".



"Мне нравится его страсть, его энергия, его стиль игры — он хочет хорошо играть при владении, при обороне. Его персонал, окружающая нас атмосфера — все это хорошо", — цитирует Мартинеса Daily Mirror.