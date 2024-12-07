Горецка не приедет в Премьер-Лигу в январе
Полузащитник "Баварии" Леон Горецка отверг интерес из Премьер-Лиги и решил не покидать Мюнхен в январе.
В этом сезоне Бундеслиги Горецка отметился лишь тремя появлениями в стартовом составе "Баварии", причем все три раза это случилось в ноябре.
На фоне дефицита игровых минут Горецки в "Баварии" 29-летним немцем заинтересовались различные европейские клубы, включая "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Наполи".
Однако Sky Sport Germany может подтвердить, что Горецка окончательно решил, что доиграет этот сезон в "Баварии" и уже затем примет определится со своим будущим.
07.12.2024 17:00
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