Горецка не приедет в Премьер-Лигу в январе

Полузащитник "Баварии" Леон Горецка отверг интерес из Премьер-Лиги и решил не покидать Мюнхен в январе.

В этом сезоне Бундеслиги Горецка отметился лишь тремя появлениями в стартовом составе "Баварии", причем все три раза это случилось в ноябре.



На фоне дефицита игровых минут Горецки в "Баварии" 29-летним немцем заинтересовались различные европейские клубы, включая "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Наполи".



Однако Sky Sport Germany может подтвердить, что Горецка окончательно решил, что доиграет этот сезон в "Баварии" и уже затем примет определится со своим будущим.