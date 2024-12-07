Кэррик может заменить Лопетеги в "Вест Хэме"

"Вест Хэм" рассмотрит кандидатуру главного тренера "Мидлсбро" Майкла Кэррика в случае расставания с Хуленом Лопетеги.

"Вест Хэм" разочаровывающим образом начал этот сезон и сейчас занимает только 14-е место в Премьер-Лиге.



В понедельник "Вест Хэму" играть против находящегося в зоне вылета "Вулверхэмптона", и в случае поражения Лопетеги может лишиться работы.



Достоверно известно, что "Вест Хэм" уже перебирает варианты на замену Лопетеги, и если Хулен все-таки будет уволен, Кэррик попадет в шорт-лист на роль нового наставника "молотобойцев", утверждает Daily Mirror.



Кэррик, которому довелось представлять "Вест Хэм" в качестве игрока, тренирует "Мидлсбро" с октября 2022. В своем дебютном сезоне на "Риверсайде" Майкл достиг плей-офф Чемпионшипа, а год спустя — полуфинала Кубка Лиги.