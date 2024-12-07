Кэррик может заменить Лопетеги в "Вест Хэме"

Майкл Кэррик "Вест Хэм" рассмотрит кандидатуру главного тренера "Мидлсбро" Майкла Кэррика в случае расставания с Хуленом Лопетеги.

"Вест Хэм" разочаровывающим образом начал этот сезон и сейчас занимает только 14-е место в Премьер-Лиге.

В понедельник "Вест Хэму" играть против находящегося в зоне вылета "Вулверхэмптона", и в случае поражения Лопетеги может лишиться работы.

Достоверно известно, что "Вест Хэм" уже перебирает варианты на замену Лопетеги, и если Хулен все-таки будет уволен, Кэррик попадет в шорт-лист на роль нового наставника "молотобойцев", утверждает Daily Mirror.

Кэррик, которому довелось представлять "Вест Хэм" в качестве игрока, тренирует "Мидлсбро" с октября 2022. В своем дебютном сезоне на "Риверсайде" Майкл достиг плей-офф Чемпионшипа, а год спустя — полуфинала Кубка Лиги.


Метки Вест Хэм, Кэррик, Лопетеги, Мидлсбро, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 07.12.2024 16:00

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