Аморим объяснил отказ МЮ от радужной формы

Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим объяснил отказ своей команды от тренировочной формы радужного цвета.

Напомним, на днях стало известно, что из-за религиозных соображений защитника Нуссаира Мазрауи вся команда "Юнайтед" решила не надевать радужные куртки для разминки перед недавним матчем Премьер-Лиги против "Эвертона".



По словам Аморима, это решение не означает, что клуб с "Олд Траффорд" перестал поддерживать ЛГБТ. Просто Рубен не мог допустить, чтобы Мазрауи почувствовал себя одиноко.



"Здесь есть три вещи, с которыми сложно управиться. С одной стороны находятся ценности клуба. Но также есть религия и необходимость уважать другие мнения. Третья вещь — это коллектив. Я не оставлю Нуса в одиночестве, мы — команда".



"Большинство игроков верит в одно, но затем они видят парня в одиночестве и говорят: "Давайте будем вместе".



"Это сложная вещь. Не может быть сомнений насчет того, во что этот клуб верит и за что сражается. Нам нужно уважать каждого — но также нам нужно уважать религию Нуса и его культуру", — цитирует Аморима BBC.