Макаллистер: "Де Дзерби — лучший тренер, который у меня когда-либо был"

Полузащитник "Ливерпуля" Алексис Макаллистер назвал Роберто Де Дзерби лучшим тренером, который у него когда-либо был.

С момента своего перехода из "Брайтона" за 35 миллионов фунтов летом 2023 Макаллистер утвердился ключевым игроком "Ливерпуля", успев поработать с Юргеном Клоппом и Арне Слотом.



Однако ни Клопп, ни Слот не сравнится в глазах Макаллистера с Де Дзерби, с которым 25-летнему аргентинцу довелось поработать в "Брайтоне".



"Он — безумец, он — итальянец. Я люблю его. Он — лучший тренер, который у меня когда-либо был".



"Он обладает особенной страстью к футболу, а его тактическая сторона удивительна. Он заставляет тебя чувствовать себя хорошо".



"С первого дня нашей встречи он был удивительно хорош со мной, и поэтому я сказал, что он был моим лучшим тренером", — цитирует Макаллистера talkSPORT.