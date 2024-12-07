Макаллистер: "Де Дзерби — лучший тренер, который у меня когда-либо был"

Роберто Де Дзерби и Алексис Макаллистер Полузащитник "Ливерпуля" Алексис Макаллистер назвал Роберто Де Дзерби лучшим тренером, который у него когда-либо был.

С момента своего перехода из "Брайтона" за 35 миллионов фунтов летом 2023 Макаллистер утвердился ключевым игроком "Ливерпуля", успев поработать с Юргеном Клоппом и Арне Слотом.

Однако ни Клопп, ни Слот не сравнится в глазах Макаллистера с Де Дзерби, с которым 25-летнему аргентинцу довелось поработать в "Брайтоне".

"Он — безумец, он — итальянец. Я люблю его. Он — лучший тренер, который у меня когда-либо был".

"Он обладает особенной страстью к футболу, а его тактическая сторона удивительна. Он заставляет тебя чувствовать себя хорошо".

"С первого дня нашей встречи он был удивительно хорош со мной, и поэтому я сказал, что он был моим лучшим тренером", — цитирует Макаллистера talkSPORT.


Метки Де Дзерби, Ливерпуль, Макаллистер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 07.12.2024 14:00

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