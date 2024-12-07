Матч "Эвертон" — "Ливерпуль" отложен
Назначенный на субботу матч Премьер-Лиги между "Эвертоном" и "Ливерпулем" был отложен из-за плохой погоды.
В субботу должно было состояться последнее в истории мерсисайдское дерби на "Гудисон Парк", потому что со следующего сезона "Эвертон" переезжает на новый стадион.
Однако теперь Премьер-Лиге придется найти новую дату для этого события, потому что на Великобританию обрушился шторм "Дарраг", и местные власти с мерсисайдской полицией решили отложить игру, сообщает BBC.
Согласно прогнозам погоды, скорость ветра может достигать 145 км/ч. Миллионам людей в Уэльсе и на юго-западе Англии было сказано оставаться дома.
07.12.2024 13:00
Просмотров: 937
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
да потому что никто не покупает билеты на ливерную колбасу.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий