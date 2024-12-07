Матч "Эвертон" — "Ливерпуль" отложен

Эвертон Назначенный на субботу матч Премьер-Лиги между "Эвертоном" и "Ливерпулем" был отложен из-за плохой погоды.

В субботу должно было состояться последнее в истории мерсисайдское дерби на "Гудисон Парк", потому что со следующего сезона "Эвертон" переезжает на новый стадион.

Однако теперь Премьер-Лиге придется найти новую дату для этого события, потому что на Великобританию обрушился шторм "Дарраг", и местные власти с мерсисайдской полицией решили отложить игру, сообщает BBC.

Согласно прогнозам погоды, скорость ветра может достигать 145 км/ч. Миллионам людей в Уэльсе и на юго-западе Англии было сказано оставаться дома.


Метки Ливерпуль, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 07.12.2024 13:00

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  1. closer 07.12.2024 13:25 # closer
    да потому что никто не покупает билеты на ливерную колбасу.

    (ответить)

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