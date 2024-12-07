МЮ по-прежнему открыт к продаже Антони

Антони "Манчестер Юнайтед" по-прежнему открыт к предложениям по Антони в январе, несмотря на улучшение формы бразильского вингера.

Как сообщает Sky Sport Germany, боссы "Юнайтед" отметили определенный прогресс в игре Антони после прихода Рубена Аморима на должность главного тренера.

Однако этого все равно может оказаться недостаточно для 24-летнего бразильца, чтобы спасти свою карьеру в "Юнайтед".

"Юнайтед" по-прежнему собирается выслушать предложения других клубов насчет Антони в январе, чтобы вырученные деньги использовать для укрепления состава.

Добавим, Антони отметился лишь двумя появлениями в стартовом составе "Юнайтед" в этом сезоне с учетом всех соревнований.


Метки Антони, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 07.12.2024 12:00

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