Смит-Роу предвкушает матч против "Арсенала"

Полузащитник "Фулхэма" Эмиль Смит-Роу признался, что предвкушает матч Премьер-лиги против своего бывшего клуба "Арсенала".

Минувшим летом Смит-Роу решился покинуть родной "Арсенал" и перебрался в "Фулхэм". Эмиль утвердился ключевым игроком команды Марку Силвы, которая сейчас располагается в топ-6 Премьер-Лиги.



В воскресенье Смит-Роу впервые сыграет против "Арсенала", и для 24-летнего англичанина это будет особенный матч.



"Это матч огромной важности для меня лично. На старте сезона у меня не выходила из головы мысль о том, что я сыграю против своей бывшей команды. Это будет захватывающий матч".



"Но я должен убедиться, что выполню свою работу на "Фулхэм", — сообщил Смит-Роу официальному веб-сайту "дачников".