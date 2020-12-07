Макаллистер предпочитает футбол Слота, нежели Клоппа

Полузащитник "Ливерпуля" Алексис Макаллистер признался, что игровой стиль Арне Слота нравится ему больше, нежели Юргена Клоппа.

Минувшим летом "Ливерпуль" обзавелся новым главным тренером. Состав "красных" практически не изменился, зато изменилась их манера игры, и Макаллистеру больше по душе Слот.



"Да, определенно, этот стиль мне больше подходит".



"Главная разница — в плане тактики. Я бы сказал, что суть в том, чтобы найти свободного человека, пространство и двигать игру туда. А также быть терпеливее, когда вы владеете мячом", — цитирует Макаллистера talkSPORT.