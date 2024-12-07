Слот поддержал Келлехера после ошибки того против "Ньюкасла"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот выразил свою поддержку голкиперу Кувину Келлехеру после результативной ошибки того против "Ньюкасла".

Келлехер надежно защищал ворота "Ливерпуля" с октября, когда травму получил первый номер "красных" Алиссон.



Келлехер помог "Ливерпулю" уйти в отрыв в Премьер-Лиге, однако в минувшую среду ошибка 26-летнего ирландца на последней минуте стоила "красным" потери двух очков против "Ньюкасла" (3:3).



Тем не менее, Слот не переживает насчет этого и считает, что Келлехер может быть уверен в себе в преддверии дерби против "Эвертона" в субботу.



"При счете 1:0, когда Джо Гомес совершил ошибку, он спас нас в тот момент, поэтому, возможно, он сохранил нам очко — если бы счет стал 2:0, никогда не знаешь, что случилось бы затем, но нам определенно было бы еще сложнее".



"К сожалению для Кувина, когда ошибку совершает голкипер, тебя очень сложно кому-либо подстраховать. Он сам страховал нас несколько раз, когда другой игрок совершал ошибку. К сожалению, мы как команда не в состоянии помочь ему, если он неправильно оценил траекторию мяча, потому что он наш последний игрок".



"Его дела идут хорошо, хотя он расстроен, как и все остальные, потому что мы потеряли очки, ведя в счете за минуту до конца. Но он может выйти на следующий матч с большой уверенностью в себе. Алиссон пока не готов, но скоро будет", — цитирует Слота ESPN.