Аморим: "Мы должны бегать как бешеные псы"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим потребовал от своей команды больше бегать на футбольном поле.

Выиграв два из трех своих первых матчей в "Юнайтед", посреди недели Аморим потерпел первое поражение на новом месте работы — подопечные Рубена были биты "Арсеналом" со счетом 2:0.



Аморим признает, что "Юнайтед" не обладает сильнейшей в Премьер-Лиге командой, но Рубен хочет сосредоточиться на улучшении деталей — например, заставить своих игроков больше бегать.



"У нас огромный клуб, но не огромная команда, и это ясно. Мы знаем это, так что произнести это — не проблема. Мы должны больше верить в себя".



"У нас есть кое-какие хорошие вещи, но мы должны чувствовать, что способны на гораздо большее. Мы должны гораздо лучше действовать возле чужих ворот".



"Наши игроки должны понять, что это сложное положение. Мы не являемся лучшей командой в лиге, но у нас лучшее в лиге прошлое. У нас есть проблемы, но мы должны сосредоточиться на деталях".



"Невозможно выиграть Премьер-Лигу командой, которая не бегает. Вы можете составить стартовый состав из лучших на планете игроков, но если они не будут бегать, они не будут побеждать. Мы должны бегать как бешеные псы, а если нет, мы не будем побеждать".



"Проблема в том, как игрокам выдержать это. Если они привыкли к этому на тренировках, они будут делать это и в матчах".



"Они могут прибавить. Вам не стать быстрее, но вы можете больше бегать на тренировках. Они — профессиональные спортсмены. Хотя у каждого тренера различный способ прессинга", — цитирует Аморима Sky Sports.