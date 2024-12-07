FA пока не определилась насчет ЧМ-2034
FA до сих пор не решила, составит ли Англия конкуренцию Саудовской Аравии за право принять Чемпионат Мира 2034 года.
В данный момент Саудовская Аравия является единственным подтвержденным претендентом на проведение ЧМ-2034.
На прошлой неделе ФИФА поставила заявке саудитов оценку 4.2 из 5, и это является высочайшим баллом за все времена.
По информации BBC, боссы FA все еще обсуждают, попытаются ли они составить конкуренцию саудитам.
Может быть, англичане и не могут тягаться с саудитами в роскоши, однако арабская страна имеет хорошо задокументированные проблемы с соблюдением прав человека, женщин и ЛГБТ.
07.12.2024 07:00
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