Альфонсо Дэвис хочет выслушать предложение МЮ

Защитник немецкой "Баварии" Альфонсо Дэвис хочет выслушать предложение "Манчестер Юнайтед".

Как известно, контракт Дэвиса с "Баварией" истекает в конце сезона, и гранд Бундеслиги все еще надеется продлить сотрудничество с ведущим игроком.



Однако Bild утверждает, что агент Ник Хаус, представляющий интересы 24-летнего игрока сборной Канады, возмущен тем, каким образом "Бавария" ведет переговоры.



Хаус даже отменил запланированную поездку в Мюнхен и ограничился разговором с "Баварией" по видеосвязи. К удивлению лагеря Дэвиса, по ту сторону экрана не оказалось спортивного директора немецкого клуба Макса Эберля.



Теперь Хаус хочет узнать, какие условия его клиенту готовы предложить "Юнайтед" и "Реал", которые мечтают подписать Дэвиса свободным агентом в конце сезона. Представитель Альфонсо уже договорился встретиться с обоими клубами в январе.