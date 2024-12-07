15-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 7 декабря, пятью поединками стартует 15-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЭВЕРТОН — ЛИВЕРПУЛЬ 15:30 Онлайн-трансляция Прогноз



Три своих победы в этом сезоне Премьер-Лиги "Эвертон" одержал против команд, которые сейчас занимают 17-е, 18-е и 19-е места. "Ливерпуль" не проигрывает в гостях уже 12 матчей кряду во всех соревнованиях. Предыдущий выезд "красных" к "ирискам" в рамках Премьер-Лиги обернулся для них поражением — 2:0 в апреле.



"Эвертону" предстоит оценить состояние ряда игроков вроде Майкла Кина, но Джеймс Гарнер, Тим Айрогбунам и Юссуф Шермити травмированы.



Полузащитник "Ливерпуля" Алексис Макаллистер дисквалифицирован на дерби из-за перебора желтых карточек. Алиссон, Ибраима Конате, Конор Брэдли, Костас Цимикас, Федерико Кьеза и Диогу Жота пока не решили свои проблемы со здоровьем.



АСТОН ВИЛЛА — САУТГЕМПТОН 18:00



"Астон Вилла" потерпела только одно поражение в 12 последних домашних матчах Премьер-Лиги — от "Арсенала" в августе (5 побед, 6 ничьих). "Саутгемптон" может похвастать лишь одной победой в 27 последних поединках высшего дивизиона — 1:0 против "Эвертона" в прошлом месяце (6 ничьих, 20 поражений). "Вилланы" выиграли все три последние встречи со "святыми" в Премьер-Лиге, не пропустив ни гола.



Полузащитник "Виллы" Амаду Онана рискует пропустить пятый матч кряду из-за травмы стопы. Остается в лазарете и Джейкоб Рэмси.



После дисквалификаций возвращаются игроки "Саутгемптона" Тэйлор Харвуд-Беллис, Флинн Даунс и Тайлер Диблинг, а вот удаленный против "Челси" Джек Стивенс только приступает к своему наказанию. Ян Беднарек и Пол Онуачу под вопросом.



БРЕНТФОРД — НЬЮКАСЛ 18:00



"Брентфорд" остается лучшей домашней командой в этом сезоне Премьер-Лиги — 19 набранных очков и 22 забитых гола в семи матчах. "Ньюкасл" выиграл только два из 10 последних поединков в высшем дивизионе, в среднем набирая по очку за игру. У "пчел" ни одной победы в 10 последних встречах с "сороками" в чемпионате.



Полузащитник "Брентфорда" Кристиан Нергор должен восстановиться к субботе, но Кристоффер Айер, Матиас Йенсен, Густаво Нунес, Рико Генри, Аарон Хики и Джош Дасилва по-прежнему травмированы.



Защитник "Ньюкасла" Киран Триппьер под вопросом. Фабиан Шер, Сандро Тонали и Жоэлинтон в одном "горчичнике" от дисквалификации.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — МАНЧЕСТЕР СИТИ 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз



В этом сезоне Премьер-Лиги "Кристал Пэлас" одержал лишь одну победу (3 ничьи, 3 поражения) и забил только четыре гола дома. Победой 3:0 над "Ноттингем Форест" посреди недели "Манчестер Сити" прервал свою семиматчевую безвыигрышную серию во всех соревнованиях (1 ничьи, 6 поражений). "Орлы" лишь однажды взяли верх в 11 последних встречах с "горожанами" — 0:2 на "Этихад" в октябре 2021.



Полузащитник "Пэлас" Даити Камада снова доступен после трехматчевой дисквалификации. Чади Риад, Адам Уортон и Матеус Франка пока не готовы вернуться из лазарета.



"Сити" будет лишен Натана Аке, Джона Стоунса, Родри, Матео Ковачича и Оскара Бобба, а также приболевшего Фила Фодена. Мануэль Аканджи под вопросом.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 20:30



"Манчестер Юнайтед" выиграл все четыре последних домашних матча во всех соревнованиях, забив 12 голов. "Ноттингем Форест" потерпел три поражения в четырех последних поединках Премьер-Лиги, хотя до этого — лишь одно в 10. "Лесники" проиграли 12 из 13 последних встреч с "красными дьяволами" во всех соревнованиях.



Защитник Лени Йоро может впервые получить место в старте "Юнайтед". После своих дисквалификаций возвращаются Лисандро Мартинес и Кобби Майну. Джонни Эванс и Виктор Линделеф по-прежнему отсутствуют.



Единственными подтвержденными потерями "Форест" являются Данило и Ибраим Сангаре.