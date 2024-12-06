Аморим думает, что уже знает сильнейший состав МЮ

Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим убежден, что он уже знает сильнейший состав своей новой команды.

Аморим успел провести с "Юнайтед" только четыре матча, посреди недели потерпев свое первое поражение на новом месте работы, когда "красные дьяволы" уступили "Арсеналу" со счетом 2:0.



В этих четырех матчах Аморим активно использовал ротацию, однако Рубен уже знает, кто входит в 11 его лучших игроков. Другое дело, что некоторые футболисты устали, а другие лишь недавно вернулись в строй после травм.



"Да, более-менее у нас есть представление, но когда игроки возвращаются в строй, нам нужно контролировать их нагрузку".



"Вы могли почувствовать, что Бруну Фернандеш был уставшим в концовке против "Арсенала". А если говорить о Мануэле (Угарте), то я давно его знаю, и ему нужно чуть больше времени", — цитирует Аморима talkSPORT.