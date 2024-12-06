Слот: "Игроки "Ливерпуля" привыкли к давлению"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот уверен, что его игроки совладают с давлением от пребывания на вершине Премьер-Лиги.

Преимущество "Ливерпуля" во главе таблицы Премьер-Лиги сократилось до девяти очков после того, как "красные" сыграли вничью с "Ньюкаслом" в минувшую среду (3:3).



Однако Слот советует не надеяться на то, что его команда дрогнет под давлением и упустит ситуацию из под контроля.



"Думаю, ты каждый день ощущаешь давление, если играешь за "Ливерпуль", потому что ты играешь за большой клуб. Каждый ожидает от нас двух вещей: что мы будем побеждать и что мы будем играть в хороший футбол".



"Это также является и хорошей вещью, потому что эти игроки привыкли к подобным ожиданиям в отношении их. Поэтому, когда мы на вершине лиге, на втором, третьем или четвертом месте, люди ожидают, что мы будем побеждать и делать это определенным образом. Это давление есть здесь всегда".



"Если ты играешь или работаешь на этом уровне, тебе нравится давление по одной простой причине: эти игроки способны делать то, что от них ожидается. Это гораздо сложнее, чем, например, когда вам нужно оставаться над зоной вылета".



"Мы обладаем мастерством, чтобы делать то, что делаем в данный момент, а это выигрывать матчи и играть в хороший футбол. Давление есть всегда, когда ты в клубе вроде "Ливерпуля". Так же и в "Арсенале", "Манчестер Сити" и "Челси", — цитирует Слота BBC.