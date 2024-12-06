Гвардиола: "Мы должны определиться с будущим Де Брюйне"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался насчет будущего полузащитника Кевина Де Брюйне.
В последние дни будущее Де Брюйне было предметом интенсивных спекуляций. Таблоиды утверждали, что "Интер Майами" из МЛС уверен в подписании Кевина, а также 33-летнего бельгийца сватали в родственные "Сити" клубы по City Football Group.
Контракт Де Брюйне по-прежнему истекает в конце сезона, и Гвардиола признает, что решение по ветерану еще не принято.
"Я бы хотел, чтобы ему было 23 года и чтобы он подписал контракт на следующие 10 лет. Но мы посмотрим".
"Есть игроки, чье наследие в этом клубе будет вечным, будет здесь навсегда. Конечно, это непросто, но мы как клуб должны определиться, как нам быть, мы должны найти лучший способ", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.
06.12.2024 21:00
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