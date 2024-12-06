Пети считает, что "Арсенал" привлекательнее для Дьекереша, чем МЮ

Бывший полузащитник "Арсенала" Эмманюэль Пети считает, что вариант с "канонирами" выглядит для нападающего "Спортинга" Виктора Дьекереша привлекательнее, нежели "Манчестер Юнайтед".

Персона главного тренера Рубена Аморима, который едва сменил Лиссабон на Манчестер, делает "Юнайтед" одним из фаворитов в борьбе за Дьекереша следующим летом.



Однако Пети советует 26-летнему шведу выбрать "Арсенал", учитывая острую потребность "канониров" в забивном нападающем.



"Если Дьекереш посмотрит на ситуации в "Арсенале" и "Юнайтед", то почему он должен выбрать "Юнайтед"? Мне известно, что там его бывший тренер, но на его позиции у "Юнайтед" уже есть Хейлунд, Зиркзее и Рэшфорд".



"Арсенал" выглядит гораздо более привлекательным вариантом для него, особенно учитывая то, что Хаверц не является чистым девятым номером, а у Габриэля Жезуса игра не идет".



"Дьекерешу следует реально рассмотреть "Арсенал", и я думаю, он может стать последним элементом пазла для Микеля Артеты. Я обожаю, как он играет вдали от ворот, поддерживая игру, и он способен многое дать "Арсеналу", — цитирует Пети Evening Standard.