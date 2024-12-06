Артета: "Мы хотим быть королями всего"

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его команда хочет быть "королями всего".

В минувшую среду подопечные Артеты подтвердили свое звание королей угловых, одержав победу 2:0 над "Манчестер Юнайтед" благодаря двум голам после подач от флажка.

Со старта прошлого сезона "Арсенал" забил 22 гола после угловых в Премьер-Лиге — минимум на пять больше, чем любая другая команда в топ-5 европейских лиг. Однако Артета хочет преуспеть и в других компонентах игры.

"Мы хотим быть королями всего: лучшими в мире по стандартам, лучшими в мире по высокому прессингу, лучшими в мире по использованию свободного пространства. А также обладать лучшей атмосферой и стадионом — мы хотим быть лучшими во всем", — цитирует Артету BBC.


Метки Арсенал, Артета

Автор mihajlo   

Дата 06.12.2024 19:00

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  1. xxa 06.12.2024 19:51 # xxa
    Сразу видно что тренер кАнониров когда то тренировал ГОЛУБых

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  2. bangladesh 06.12.2024 19:36 # bangladesh
    *королями вторых-четвертых мест

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  3. superglor 06.12.2024 19:12 # superglor
    Короли чуханов

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  4. chelsea88 06.12.2024 19:02 # chelsea88
    Ну а пока они просто являются пидopaми.

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