Артета: "Мы хотим быть королями всего"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его команда хочет быть "королями всего".
В минувшую среду подопечные Артеты подтвердили свое звание королей угловых, одержав победу 2:0 над "Манчестер Юнайтед" благодаря двум голам после подач от флажка.
Со старта прошлого сезона "Арсенал" забил 22 гола после угловых в Премьер-Лиге — минимум на пять больше, чем любая другая команда в топ-5 европейских лиг. Однако Артета хочет преуспеть и в других компонентах игры.
"Мы хотим быть королями всего: лучшими в мире по стандартам, лучшими в мире по высокому прессингу, лучшими в мире по использованию свободного пространства. А также обладать лучшей атмосферой и стадионом — мы хотим быть лучшими во всем", — цитирует Артету BBC.
06.12.2024 19:00
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Последние комментарии:
Сразу видно что тренер кАнониров когда то тренировал ГОЛУБых
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*королями вторых-четвертых мест
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Короли чуханов
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Ну а пока они просто являются пидopaми.
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