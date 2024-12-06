Аморим: "Нам нужно контролировать ожидания"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что болельщики должны контролировать свои ожидания в отношении его команды.

Аморим весьма обнадеживающим образом начал свою карьеру в "Юнайтед", и для "красных дьяволов" стало холодным душем поражение 2:0 от "Арсенала" на этой неделе.



Аморим чувствует, что публике нужно спокойнее относиться и к хорошим, и к плохим результатам. Рубен рассматривает этот период нестабильности как переходный.



"Это сложно, потому что в этой лиге очень высокая конкуренция, и здесь все постоянно меняется с одним результатом. Иногда вы так много говорите о прогрессе, а затем случается такого рода результат".



"Нам нужно преодолеть эту фазу, потому что до матча с "Арсеналом" вы спрашивали о попадании в топ-4, а теперь мы вернулись на круги своя. Нам нужно контролировать ожидания, сохраняя спокойствие при плохом результате и продолжая делать ту работу, которую мы делаем".



"В наши дни вы играете три матча за одну неделю, и это может изменить облик и восприятие команды, а также ее положение в турнирной таблице. Одна неделя может многое изменить, а нам нужно постоянство в своей работе", — цитирует Аморима Daily Mail.